Как участников ОПГ обвиняли в экстремизме
13.10.2026, 19:53
В ноябре 2025 года челябинский суд по иску Генпрокуратуры признал экстремистской и запретил местную группировку «Махонинские». ФСБ установила, что объединение функционировало с 1990-х годов, управлялось братьями Махониными, имевшими ряд судимостей и придерживавшимися взглядов движения АУЕ (признанно экстремистским и запрещено в РФ). В доход государства было обращено имущество участников организации стоимостью около 2,5 млрд руб.
В декабре 2025 года в Ульяновске на сроки от двух с половиной до десяти лет были осуждены 15 участников ОПГ УЗТС (группировка именуется по названию уже несуществующего ульяновского завода тяжелых и уникальных станков). По данным следствия, они создали структуру с иерархией из нескольких звеньев, в которую вербовали старшеклассников и распространяли в их среде «идеи воровской власти». Помимо пропаганды АУЕ (движение признанно экстремистским и запрещено в РФ), участники банды также были осуждены за вымогательства, мошенничество, незаконное хранение оружия.
В июле 2026 года суд Иваново по иску прокуратуры признал экстремистской ивановскую группировку наркоторговцев, возглавляемую бывшим сотрудником ФСКН Гиви Калмахелидзе, осужденным на пожизненный срок. По версии ведомства, отбывающие сроки участники преступного сообщества «придерживались норм, традиций и неформальных правил, установленных уголовниками», а также несли угрозу национальной безопасности, будучи связанными с Украиной.
В октябре 2026 года прокуратура Ивановской области потребовала признать экстремистской группировку «Ивановские», которую возглавлял вор в законе Рубен Косян (Рубен Ивановский), поставивший под контроль пассажирские перевозки в регионе. По версии силовиков, 64 члена банды придерживаются правил движения АУЕ (признанно экстремистским и запрещено в РФ). Ивановский райсуд наложил обеспечительные меры на активы группировки, стоимость которых превышает 6 млрд руб.