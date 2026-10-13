Как участников ОПГ обвиняли в экстремизме

В декабре 2025 года в Ульяновске на сроки от двух с половиной до десяти лет были осуждены 15 участников ОПГ УЗТС (группировка именуется по названию уже несуществующего ульяновского завода тяжелых и уникальных станков). По данным следствия, они создали структуру с иерархией из нескольких звеньев, в которую вербовали старшеклассников и распространяли в их среде «идеи воровской власти». Помимо пропаганды АУЕ (движение признанно экстремистским и запрещено в РФ), участники банды также были осуждены за вымогательства, мошенничество, незаконное хранение оружия.