NYT: США не пошли на уступки Украине после требований прекратить атаки на НПЗ
13.10.2026, 15:34
Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили представителям Украины, что не будут предлагать что-то взамен на отказ от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По данным NYT, господа Уиткофф и Кушнер упомянули требование президента США по поводу атак во время встречи с европейской и украинской делегациями в Майами 9 октября.
На вопрос о возможных уступках американские переговорщики отметили, что Штаты «и так много делают для Украины», поэтому рассчитывать на компромисс не стоит, пишет NYT. Собеседники газеты утверждают, что это заявление было воспринято участниками переговоров как угроза. В числе значимых направлений поддержки Украины представители США назвали предоставление разведданных для ВСУ.
11 октября Дональд Трамп говорил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. В Кремле указывают, что контакты по этому поводу еще ведутся.