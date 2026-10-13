NYT: США не пошли на уступки Украине после требований прекратить атаки на НПЗ

На вопрос о возможных уступках американские переговорщики отметили, что Штаты «и так много делают для Украины», поэтому рассчитывать на компромисс не стоит, пишет NYT. Собеседники газеты утверждают, что это заявление было воспринято участниками переговоров как угроза. В числе значимых направлений поддержки Украины представители США назвали предоставление разведданных для ВСУ.