Один человек погиб и несколько пострадали на американских горках в штате Джорджия
13.10.2026, 15:17
В результате происшествия в парке аттракционов Six Flags Over Georgia в штате Джорджия погиб один человек и еще несколько получили различные травмы. Как сообщает CBS News, полиция ведет расследование инцидента и пока не раскрывает причин случившегося и личность погибшего. Парк на время расследования закрыт.
По словам очевидцев, трагедия произошла на популярном экстремальном аттракционе «Голиаф», самом большом в парке. Это комплекс американских горок высотой до 60 м, скорость движения состава на котором достигает 112 км/ч. Во время одного из сеансов из кресла выпал мужчина. Падая, он несколько раз ударился о конструкции аттракциона и оказался на крыше павильона соседнего аттракциона. Травмы других людей связаны с экстренной остановкой состава.
Компания Six Flags Entertainment Corporation, крупнейший оператор региональных парков аттракционов в Северной Америке, выразила «глубокие соболезнования» семье погибшего и распорядилась закрыть девять аналогичных аттракционов в шести других парках на время расследования.
Две недели назад Six Flags Entertainment Corporation объявила о закрытии американской горки X2 в парке развлечений Magic Mountain в Лос-Анджелесе. Причиной стали иски примерно от ста пострадавших, которые заявили о черепно-мозговых травмах, полученных на аттракционе.