Один человек погиб и несколько пострадали на американских горках в штате Джорджия

По словам очевидцев, трагедия произошла на популярном экстремальном аттракционе «Голиаф», самом большом в парке. Это комплекс американских горок высотой до 60 м, скорость движения состава на котором достигает 112 км/ч. Во время одного из сеансов из кресла выпал мужчина. Падая, он несколько раз ударился о конструкции аттракциона и оказался на крыше павильона соседнего аттракциона. Травмы других людей связаны с экстренной остановкой состава.