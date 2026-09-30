В США закроют американские горки после 100 исков о черепно-мозговых травмах

Парк развлечений Six Flags Magic Mountain в Лос-Анджелесе закроет свой главный аттракцион спустя 18 лет работы — американскую горку X2. Причиной стали иски от примерно 100 пострадавших, которые заявили о черепно-мозговых травмах, полученных на аттракционе.

«Хотя аттракцион X2 не один раз успешно проходил многочисленные проверки, мы приняли решение закрыть его, так как считаем это правильным шагом. Безопасность аттракционов — основа нашего бизнеса, и мы со всей серьезностью относимся к ситуациям, которые могут повлиять на доверие посетителей», — сообщили в пресс-службе парка.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на адвокатов пострадавших, около 100 истцов обратились в суд только за последние два года. На данный момент почти все заявления находятся на стадии судебного разбирательства. В конце августа Six Flags Magic Mountain урегулировала иск с семьей 22-летнего мужчины, который умер от кровоизлияния в мозг на следующий день после поездки на аттракционе.

Длительность поездки на этом аттракционе составляет две минуты. За это время вагонетки с пассажирами разгоняются до 122 км/ч, а сиденья непрерывно вращаются на 360°.