Владелец сети книжных магазинов «Эдвис» вернется в Курултай Башкирии
Мандата лишится экс-глава регисполкома ЕР
13.10.2026, 14:51
66-летний предприниматель, владелец ООО «Мир книги» и основатель сети книжных магазинов «Эдвис» Эдуард Саитбаталов получит мандат депутата Курултая Башкирии во фракции «Единой России» вместо Юлии Красновой, полномочия которой прекращены досрочно. Об этом сообщают «Пруфы» со ссылкой на решение Центризбиркома Башкирии. Также депутатское кресло получит 25-летний зампредседателя Молодежной палаты республики Егор Тарасевич, который заменит экс-руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Руслана Насретдинова.
Господин Саитбаталов был депутатом Курултая Башкирии пятого и шестого созывов. В 2022 году он, участвуя в Гражданском форуме, критиковал спектакли Константина Богомолова, Кирилла Серебренникова, а также постановку театра «Современник» с Лией Ахеджаковой, выступив в защиту духовных и нравственных устоев общества. В 2023 году он пытался переизбраться в региональный парламент по партийным спискам, но не сумел.
Господин Тарасевич тоже участвовал в последних выборах в Курултай Башкирии в составе «Единой России». В 2020 году он также выдвигался в совет депутатов Караидельского района. До избрания зампредседателя Молодежной палаты был советником главы администрации Агидели.