Молодежную палату Башкирии возглавил сотрудник «Газпром газораспределение Уфа»

Председателем восьмого созыва Молодежной общественной палаты Башкирии избран Альберт Мухаметгалеев, инженер ПАО «Газпром газораспределение Уфа» и зампредседателя первички профсоюза работников «Газпром газораспределение Уфа» и «Газпром межрегионгаз Уфа».

Как сообщает пресс-служба Курултая Башкирии, в трех предыдущих созывах Молодежной палаты господин Мухаметгалеев был вице-спикером.

Новый председатель заявил, что состав палаты будет делать упор на реализации социальных проектов, поддержке молодых специалистов и предпринимателей, усилении правозащитной и патриотической работы.

Первым заместителем председателя Молодежной общественной палаты стал продюсер радиостанции «Юлдаш» Ильнур Рамазанов. Также заместителями избраны военный медик и участник СВО Алина Маннанова, советник сити-менеджера Агидели Егор Тарасевич, председатель Совета молодых юристов Башкирии Тимур Фаррахов.

Состав палаты в этом году расширили с 35 до 45 членов. Его полномочия продлены с трех до пяти лет. Молодежная общественная палата вправе вносить законопроекты в региональный парламент.

Идэль Гумеров