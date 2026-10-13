Tenet вошел в тройку марок по обороту российского авторынка в сентябре
13.10.2026, 13:59
Бренд Tenet занял третье место по денежному объему продаж новых легковых автомобилей в России в сентябре 2026 года. На него пришлось около 39 млрд руб. оборота рынка, уступившего только Lada и Haval, следует из данных «Автостат Инфо».
Самой доходной моделью месяца стал кроссовер Tenet T7: его оборот составил около 22 млрд руб. Tenet T4 обеспечил еще примерно 12 млрд руб. По общему числу регистраций лидировала Lada Granta, однако в денежном рейтинге первое место заняла именно модель Tenet.
Tenet — совместный бренд «АГР Холдинга» и китайской компании Defetoo, представленный на российском рынке в феврале 2025 года. Его модели T4, T7 и T8 выпускают на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области. Отдельное направление — бренд Tenet Plus: в сентябре 2026 года «АГР» запустил в Сестрорецке производство кроссовера L4. На петербургском заводе автомобили выпускают по полному циклу, включая сварку кузовов, окраску и сборку. Ранее предприятие производило автомобили Solaris.
В целом оборот российского рынка новых легковых автомобилей в сентябре составил 407,7 млрд руб. — на 7,3% больше, чем в августе. За месяц зарегистрировали 120,8 тыс. машин, а средневзвешенная цена автомобиля практически не изменилась и составила 3,374 млн руб.
По итогам января-сентября оборот рынка достиг 3,22 трлн руб., а число регистраций составило 950,3 тыс. автомобилей — на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.