На бывшем заводе Volkswagen в Калужской области запущено производство Tenet

На калужском заводе «АГР Холдинг» началось производство полного цикла российских автомобилей Tenet. Первой моделью бренда стал городской кроссовер Tenet T7.

Как уточнила пресс-служба «АГР Холдинг», запуск производства автомобилей Tenet стал результатом соглашения дистрибьютора «АГР Холдинга» и китайской Defetoo. Перед запуском серийной сборки на калужском заводе сварили более 200 предсерийных кузовов.

Ранее предприятие принадлежало немецкому концерну Volkswagen, на нем выпускали 225 тыс. автомобилей в год. В марте 2022 года компания приостановила производство на своих заводах в России.

Подробнее — в материале «Ъ» «"АГР-Холдинг" выехал за контур».