АГР перезапустил завод в Сестрорецке с новым кроссовером Tenet

Холдинг «АГР» возобновил работу автозавода в Сестрорецке, остановившегося в конце прошлого года после прекращения выпуска автомобилей Solaris. 3 сентября на площадке стартовало производство полного цикла городского кроссовера Tenet Plus L4, сообщила компания.

Проект реализуется в рамках партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo. Производственный цикл в Сестрорецке включает сварку кузовов, окраску и сборку автомобилей.

Ранее на предприятии выпускались автомобили Solaris из машинокомплектов, оставшихся после ухода корейской Hyundai. По данным «АГР» и «Автостата», за весь период работы на площадке было собрано и продано более 70 тыс. автомобилей Solaris.

Другой петербургский завод холдинга «АГР», расположенный в Шушарах, был перезапущен весной 2026 года. Сейчас там выпускаются автомобили Jeland J6, Jeland J7, Jeland J8 и Esteo MX.

Автомобили марки Tenet, включая модель Tenet Plus L6, также производятся на заводе «АГР» в Калуге.

Матвей Николаев