Владимир Путин назначил Ивана Старовойта начальником курского ГУ МЧС

Иван Старовойт родился в 1983 году в Костроме. В 2005-м окончил Академию гражданской защиты МЧС России, в 2010-м — Новосибирский государственный университет экономики и управления, а в 2021-м завершил обучение в магистратуре академии МЧС. С 2005-го по 2012 год проходил службу на различных должностях в 653-м спасательном центре в Новосибирской области. С 2012-го по 2018 год служил в Сибирском региональном центре МЧС в Красноярске. В 2018-м занимал должность заместителя начальника управления гражданской защиты — начальника отдела организации мероприятий гражданской обороны ГУ МЧС по Новосибирской области. С ноября 2018-го был начальником Амурского спасательного центра МЧС в Хабаровске.