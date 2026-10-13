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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Черноземье

Владимир Путин назначил Ивана Старовойта начальником курского ГУ МЧС

13.10.2026, 13:19
В соответствии с указом президента Владимира Путина начальником ГУ МЧС по Курской области назначен полковник внутренней службы Иван Старовойт. Об этом в ведомстве сообщили 13 октября. Господин Старовойт исполнял обязанности руководителя управления с апреля 2026-го.
Иван Старовойт

Иван Старовойт

официальный сайт Главного управления МЧС России по Курской области

Иван Старовойт родился в 1983 году в Костроме. В 2005-м окончил Академию гражданской защиты МЧС России, в 2010-м — Новосибирский государственный университет экономики и управления, а в 2021-м завершил обучение в магистратуре академии МЧС. С 2005-го по 2012 год проходил службу на различных должностях в 653-м спасательном центре в Новосибирской области. С 2012-го по 2018 год служил в Сибирском региональном центре МЧС в Красноярске. В 2018-м занимал должность заместителя начальника управления гражданской защиты — начальника отдела организации мероприятий гражданской обороны ГУ МЧС по Новосибирской области. С ноября 2018-го был начальником Амурского спасательного центра МЧС в Хабаровске.

«Иван Старовойт неоднократно принимал участие в ликвидации крупных чрезвычайных ситуация в стране: в Республике Хакасия, в Забайкальском, Алтайском и Приморском краях. Награжден ведомственными и государственными наградами»,— сообщили в ГУ МЧС по Курской области.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», Иван Старовойт стал врио начальника курского ГУ МЧС после ухода генерал-майора внутренней службы Ивана Лунева. Господина Лунева в феврале назначили руководителем Главного управления пожарной охраны МЧС России.

Денис Данилов