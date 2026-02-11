Главу курского МЧС Ивана Лунева назначили руководителем управления в федеральной службе

Начальник ГУ МЧС России по Курской области генерал-майор внутренней службы Иван Лунев назначен начальником Главного управления пожарной охраны МЧС России. Соответствующий указ подписал президент РФ. О кадровом решении сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Господа Лунев и Хинштейн

Фото: Telegram-канал губернатора Александра Хинштейна

По его словам, новое назначение связано с высоким уровнем доверия к руководителю регионального управления и возлагает на него значительную ответственность. Господин Хинштейн отметил профессиональный опыт Ивана Лунева, который, по его данным, прошел все ступени службы в системе пожарной охраны — от инспектора государственного пожарного надзора до руководителя регионального главка.

Глава региона также напомнил о работе генерала во время ЧС, в том числе при ликвидации последствий пожаров в Курской области в декабре 2024 года, где руководитель управления принимал непосредственное участие. Господин Хинштейн добавил, что договорился с главой МЧС России Александром Куренковым о сохранении за Иваном Луневым кураторства Курской области на новом посту.

Анна Швечикова