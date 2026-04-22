Курский главк МЧС временно возглавил Иван Старовойт

Временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС России по Курской области назначен полковник внутренней службы Иван Старовойт. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Фото: официальный сайт Главного управления МЧС России по Курской области

С 2018 года господин Старовойт занимал должность заместителя начальника управления гражданской защиты — начальника отдела организации мероприятий гражданской обороны Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Иван Старовойт родился 15 июля 1983 года в Костроме. В 2005 году окончил Академию гражданской защиты МЧС России, в 2010-м — Новосибирский государственный университет экономики и управления, а в 2021-м завершил обучение в магистратуре той же академии МЧС. С 2005 по 2012 год проходил службу на различных должностях в 653-м спасательном центре в Новосибирской области. С 2012 по 2018 год служил в Сибирском региональном центре МЧС России в Красноярске. Награжден медалью «За спасение погибавших».

Господин Старовойт участвовал в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в Республике Хакасия (2009 год), природных пожаров в Забайкальском крае (2012 год), паводков в Алтайском и Приморском краях (2014 и 2019 годы), а также тайфунов «Хиннамнор» и «Ханун» на территории Приморского края (2022 и 2023 годы).

Прежнего начальника курского главка МЧС генерал-майора Ивана Лунева в феврале назначили руководителем Главного управления пожарной охраны МЧС России.

