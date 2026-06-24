Система образования готовится к переходу

К новой модели высшего образования в России перейдут до 2030 года. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков пообещал, что интересы абитуриентов при этом будут соблюдены. А изменения станут понятны и работодателям, и тем, кто поступает. Станут ли программы базового и специализированного образования сложнее нынешних? И кому придется учиться больше?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

С 2026 года на новую систему высшего образования начнут переходить 17 российских вузов. Шесть из них участвуют в пилотном проекте с 2023 года — это МАИ, МИСиС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский госуниверситет. Им поставлена задача разработать образовательные стандарты базового и магистрантского уровней, а также требования к программам аспирантуры. Однако глобальной перестройки учебного процесса не будет, прогнозирует член правления Лиги образования Кирилл Савицкий:

«Лицензии-то у вузов не поменяются. Вот как у них был перечень специальностей, так он и останется. То есть изменятся требования к образовательным программам. Были образовательные программы с требованиями к бакалавриату и магистратуре, станут — базовое и специализированное высшее образование. Когда появятся новые стандарты, надо будет переработать то, что уже есть. Я предполагаю, что изменения затронут около 20-25% содержания. А это не такая уж большая беда.

По-другому сейчас у вузов не получается. Там каждый год обновляют программы примерно на 20%, а иногда и на 50-70%».

В эксперимент попали 100 специальностей. Среди них медицина, физика, химия, биология, машиностроение, астрономия, математика, механика, компьютерные и информационные технологии, в том числе безопасность и другие, в основном технические, направления. На применение новых стандартов по всем вузам и специальностям может уйти до восьми лет, продолжает Кирилл Савицкий:

«Шишек набьют хорошо, но это будут люди, которые умеют набивать шишки и знают, как с этим работать. В связи с этим, честно скажу, я верю, что к 2030 году у нас что-то может получиться. Это будет непросто. Мне самому сейчас не вполне очевидно отличие специализированного образования по простейшей специальности от того же бакалавриата. Учиться меньше не получится, это совершенно точно. Учиться придется интенсивнее и дольше.

По инженерным специальностям необходимость таких изменений была очевидна: для подготовки нормального инженера четырех лет недостаточно».

Теперь школьникам и обучающимся в учреждениях профессионалитета придется более пристально изучать содержание образовательных треков, чтобы определиться с выбором вуза, отмечает директор «Экономического бизнес-колледжа» Николай Репин:

«В вуз они идут уже для подтверждения своих знаний, а второй уровень, аналогичный магистратуре, нужен далеко не всем. Он интересен тем, кто будет заниматься наукой или работать в серьезных профессиональных сферах. Выпускник колледжа прежде всего получает профессию. Первая ступень, конечно, необходима по ряду направлений. Особенно это касается юриспруденции, медицинских и некоторых технических специальностей. А в туризме и гостеприимстве зачастую достаточно фактически первой ступени колледжа. Высшее образование даже не всегда требуется».

С этого года, кроме содержания программ, изменился и подход, к приему, в высшие учебные учреждения. Сокращен список специальностей, на которые можно взять льготный образовательный кредит под 3%. Также по 40 направлениям правительство ограничило прием на платные места, квоты действуют, в том числе в сферах юриспруденции, экономики, менеджмента и управления персоналом, психологии, филологии и лингвистике.

Юлия Савина