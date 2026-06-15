Абитуриенты поступают в регионах

Московские школьники стали чаще подавать документы в региональные вузы. Там проще пройти на бюджет и дешевле учиться. Но проходные баллы, как выяснил “Ъ FM”, поднимают все российские университеты. В том числе для олимпиадников. Какие вузы выбирают абитуриенты? И что значит для регионов миграция столичных студентов?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Московские вузы стали недоступны для многих столичных школьников. Самые высокие проходные баллы — в технических университетах. В МФТИ — 96, 8, в МИФИ — 91,5. Далее идут Центральный университет, МГИМо и ВШЭ. В списке «80 баллов плюс» 16 учебных заведений, среди них есть и Новосибирский государственный университет. Все остальные находятся в столице. На бюджет в топовые вузы практически не попасть, а цена за год бакалавриата начинается уже с 800 тыс. руб. и достигает 1,5 млн руб., в том числе на медицинский факультет. А вот региональные стоят от 250 тыс. руб. в год. И проходной балл ниже. Но конкурс с каждым годом растет, замечает проректор по образовательной деятельности Томского государственного университета Евгений Луков:

«Мы не сокращаем количество бюджетных мест. Если пять лет назад набор составлял примерно 2,5 тыс. первокурсников, то сейчас — уже 5,5 тыс. По инженерным, физико-математическим и естественно-научным направлениям также наблюдается рост. При этом количество платных мест составляет от 40% до 70% от числа бюджетных. Здесь всегда возникает вопрос академической среды: чем больше вуз набирает студентов на платной основе, тем выше риск снижения общего уровня подготовки.

Конкурс продолжает расти. На отдельных топовых направлениях проходной балл приближается к 300. Например, на IT-направлениях у нас он составляет 260-270 баллов, несмотря на достаточно большое количество бюджетных мест. Сейчас мы фиксируем заметный рост интереса к инженерным специальностям. Поток абитуриентов, сдававших ЕГЭ и поступающих на эти направления, увеличился примерно на 25-30%».

Томский университет, как еще 16 вузов, участвует в пилотном проекте реформы высшего образования. Из регионов в э списке Уральский федеральный университет им. Ельцина, БФУ им. Канта, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), куда активно едут москвичи. Новая система подразумевает больше практики и гибкие сроки обучения. А еще такие вузы готовят кадры под запрос работодателя. Чтобы не рисковать, московские школьники активно мониторят филиалы столичных вузов. У НИУ ВШЭ — в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, у МГТУ им. Баумана — в Мытищах и Калуге, РЭУ им. Плеханова — в Брянске, Иваново, Воронеже, и Пятигорске, а у РАНХиГС есть филиалы в Астрахани, Калининграде и Волгограде. Но в регионы москвичи не только поступают, но еще и переводятся, замечает проректор по образовательной деятельности Казанского (Приволжского) федерального университета Екатерина Турилова:

«К нам приходят, говорят, что наша программа сильнее.

На этой неделе был такой кейс, когда молодой человек, проучившись три года в одном из известнейших московских вузов, закрывая сессию, хочет перевестись к нам в университет, мотивируя это тем, что здесь программа сильнее (медики, лечебное дело). Сейчас же и история с целевым набором, она тоже открыта и прозрачна. Никто не запрещает ребятам из той же самой Москвы выбрать одну из точек Республики Татарстан для своего дальнейшего трудоустройства. Мы можем взять тех, кто хотел. Если мы говорим об IT, там действительно очень высокие баллы, стоит отсечка и на контракт».

В списке приоритетных специальностей, необходимых для технологического суверенитета страны, сейчас 500 профессий. И это не только IT направления. Но и ядерная, авиационная и ракетно-космическая техника, фотоника, криптография, фармацевтика... Москвичи со своими баллами по ЕГЭ пытаются поступить в регионы именно на бюджет, отмечает Директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина:

«В регионах абитуриенты все чаще выбирают инженерные направления. Это хорошо видно по таким образовательным центрам, как Томск, Казань, Уральский федеральный университет. Заметно растет интерес и к биологии, и к биотехнологиям. Балтийский федеральный университет в Калининграде становится новой точкой притяжения не только для учебы, но и для дальнейшего трудоустройства. Во многом этому способствуют абитуриенты с хорошими баллами ЕГЭ.

Для московских вузов эти результаты могут быть не самыми высокими, но для региональных университетов они зачастую существенно превышают средний уровень приема и положительно влияют на позиции в рейтингах.

Это привлекательно и для работодателей, которые сотрудничают с вузами, и для самих регионов. По сути, это один из способов постепенно преодолевать кадровый дефицит».

До начала приемной кампании остается месяц. Точный проходной балл вузы публикуют в середине августа после завершения приема документов и зачисления абитуриентов. И при подборе программ, как говорят собеседники “Ъ FM”, стоит ориентироваться на прошлогодние показатели и добавить к ним еще 10-15 баллов.

Аэлита Курмукова