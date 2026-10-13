Задержанного в ОАЭ соучредителя «Тайгер-Сибирь» осудили за взятки

Чтобы продолжать свою работу, по материалам дела, совладельцы организации обратились за помощью к своему знакомому — директору спортшколы олимпийского резерва по боксу «Алтайский ринг» Армену Тонояну. Он должен был выступать в качестве посредника при передаче взяток чиновникам мэрии Барнаула для продления контракта, говорится в сообщении ведомства. В 2018—2022 годах общая сумма подношений, по подсчетам следствия, превысила 37 млн руб. Однако, как выяснило следствие, Армен Тоноян на протяжении всего времени присваивал эти деньги себе.