Задержанного в ОАЭ соучредителя «Тайгер-Сибирь» осудили за взятки
13.10.2026, 07:54
Центральный райсуд Барнаула вынес приговор новосибирскому предпринимателю по делу о покушении на дачу взяток в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ). Подсудимому назначили 5,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 74,7 млн руб., сообщило следственное управление СКР по Алтайскому краю. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет о соучредителе ГК «Тайгер-Сибирь» Кирилле Ритермане.
По версии следствия, в 2018 году фигурант дела вместе с другим соучредителем фирмы Владимиром Прахтом подписал договор с АО «Эко-комплекс» (100% акций принадлежит мэрии Барнаула) на аренду земли в границах полигона твердых бытовых отходов. При этом, установили правоохранители, контракт «носил формальный характер и обосновывал пребывание на территории полигона посторонних лиц, осуществляющих сбор и сортировку бытовых отходов с последующим извлечением прибыли».
Чтобы продолжать свою работу, по материалам дела, совладельцы организации обратились за помощью к своему знакомому — директору спортшколы олимпийского резерва по боксу «Алтайский ринг» Армену Тонояну. Он должен был выступать в качестве посредника при передаче взяток чиновникам мэрии Барнаула для продления контракта, говорится в сообщении ведомства. В 2018—2022 годах общая сумма подношений, по подсчетам следствия, превысила 37 млн руб. Однако, как выяснило следствие, Армен Тоноян на протяжении всего времени присваивал эти деньги себе.
Как писал «Ъ-Сибирь», в августе 2024 года суд признал экс-директора «Алтайского ринга» виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к семи годам колонии и штрафу в размере 5,3 млн руб. Тогда же суд признал Владимира Прахта виновным в покушении на дачу взятки (ст. 30 ч. 3, ст. 291 ч. 5 УК РФ), ему назначили четыре года лишения свободы. В марте 2025 года Октябрьский райсуд Барнаула вынес приговор в отношении гендиректора АО «Эко-комплекс» Виктора Карла. Подсудимого признали виновным в растрате (ч. 4 ст. 169 УК РФ) на общую сумму 200 млн руб. и приговорили к шести годам колонии.
Как уточнили «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных органах, Кирилл Ритерман был задержан осенью прошлого года в Объединенных Арабских Эмиратах по линии Интерпола. Ранее бизнесмен скрывался в Израиле, в связи с чем уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.