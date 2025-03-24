Гендиректора «ЭКО-Комплекс» осудили на шесть лет за растрату на 202 млн рублей

Октябрьский райсуд Барнаула вынес приговор в отношении гендиректора АО «ЭКО-Комплекс» (принадлежит мэрии Барнаула) Виктора Карла. Подсудимого признали виновным в растрате (ч.4 ст. 169 УК РФ), его приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

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По данным суда, фигурант дела с 1 июня 2018-го по 1 августа 2022 года без оформления сделок предоставил фирме из соседнего региона возможность осуществлять на полигоне ТКО сбор, обработку и вывоз вторичного сырья. В результате было растрачено размещенное на полигоне и принадлежащее администрации Барнаула вторсырье более чем на 202 млн руб.

Свою вину гендиректор организации не признал. По его словам, «ЭКО-Комплекс» «не является собственником отходов и вторичных ресурсов, размещенных на Полигоне». Как писал «Ъ-Сибирь», о задержании Виктора Крале стало известно в октябре 2022 года.

По данным сайта компании, АО «ЭКО-Комплекс» было создано в 2013 году администрацией Барнаула. Компания занимается сбором, транспортировкой и захоронением отходов, эксплуатирует единственный в Барнауле лицензируемый полигон по захоронению ТБО. С января 2019-го по июнь 2021 года «ЭКО-Комплекс» являлся регоператором по обращению с ТКО в Барнаульской зоне.

Александра Стрелкова