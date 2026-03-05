МИД Ирана сообщил о «политической и иной» помощи со стороны России и Китая

Россия и Китай помогают Ирану «политически и иными средствами». Об этом в интервью NBC News сообщил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Глава иранского МИД Аббас Арагчи

«Военное сотрудничество между Ираном и Азией, Ираном и Россией не является секретом. Мы работали друг с другом раньше, и продолжаем сотрудничать сейчас. И, я полагаю, это будет продолжаться», — ответил министр на вопрос о том, поступает ли военная помощь Ирану от Китая и России.

Американский журналист поинтересовался, означает ли заявление господина Арагчи, что союзники «активно помогают в этой войне» Тегерану. Глава МИД отметил, что «помощь поступала всегда», но отказался предоставлять какие –либо подробности «в разгар войны».

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не получала от Ирана никаких обращений о помощи. Так он ответил на вопрос, планирует ли Москва помочь Тегерану, к примеру, вооружением.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. Российский МИД призвал стороны к отказу от силовых методов решения разногласий и переходу к дипломатическому урегулированию.