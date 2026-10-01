P. Diddy отправили в изолятор после публикации о его роскошной жизни в тюрьме
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс, известный как P. Diddy, помещен в одиночную камеру. Как сообщает TMZ, это произошло репортажа NBC News, выяснявшего, что Комбс ведет в федеральной тюрьме роскошный образ жизни.
Источники издания утверждают, что перемещение P. Diddy в штрафной изолятор является стандартной процедурой на время проведения внутренних проверок сотрудниками тюрьмы. Ранее исполнителя уже отправляли в карцер в июле этого года после того, как он поучаствовал в драке.
На этой неделе NBC News сообщил, что Шон Комбс отбывает наказание в тюрьме на привилегированных условиях. По данным журналистов, музыкант нанял прислугу из числа сокамерников: они готовят ему еду, делают массаж и убираются за него. Кроме того, артист через контрабандные каналы достает элитный алкоголь, а также гаджеты для выхода в соцсети.
Внутренняя проверка в данном случае может затрагивать не только условия содержания Шона Комбса, но и соблюдение им режима. Ранее он уже получил дисциплинарное взыскание за несанкционированный групповой звонок: правила федеральных тюрем разрешают звонки только на одобренные номера и запрещают групповые соединения.
Отдельный предмет проверки — возможное попадание в учреждение запрещенных предметов. Представитель Бюро тюрем США называл контрабанду постоянной проблемой многих исправительных учреждений, однако ведомство не раскрывает детали содержания конкретных заключенных, ссылаясь на конфиденциальность и безопасность; поэтому сам перевод в изолятор не устанавливает, что нарушения были доказаны.