Кто не сидел, тот не хип-хоп

3 октября был вынесен приговор рэперу и хип-хоп-магнату Шону Комбсу, он же P.Diddy, он же Diddy, он же Puff Daddy, он же P.D., он же Love. Суд приговорил его к 50 месяцам тюремного заключения и штрафу в $500 тыс. Ранее, 2 июля 2025 года, присяжные признали его виновным в транспортировке людей c целью вовлечения в занятие проституцией. При этом он был признан невиновным по более серьезным обвинениям — в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью организации преступного сообщества. Устроителю скандально известных «белых вечеринок» грозит до десяти лет лишения свободы по каждому из пунктов обвинения.

Шон Комбс, Puff Daddy, P. Diddy

Фото: Mike Blake / Reuters

Текст: Алексей Алексеев

Шон Комбс менял имена как перчатки

В детстве у Шона Комбса была привычка тяжело дышать и пыхтеть (huff and puff), когда его что-то разозлит. За это друзья прозвали его Puffy («Пыхтелкой»). Это прозвище можно увидеть в кредитах (списках участников записи) сингла «Every Day of the Week» группы Jade и дебютного студийного альбома «Ready to Die» рэпера The Notorious B.I.G.

В кредитах сингла «Gotta Love» группы Jodeci, выпущенного в 1990 году, Шон Комбс отмечен уже не как Puffy, а как Puff Daddy («Пыхтящий папочка»).

В 2001 году, после того как его оправдал суд (об этом чуть позже), Puff Daddy решил начать новую жизнь, заявив, что отныне будет P.Diddy (Пи Дидди). На альбоме «Child of the Ghetto» рэпера G.Dep в одной из песен звучит вокал Puff Daddy, при этом одним из исполнительных продюсеров альбома назван P.Diddy.

Однажды во время выступления P.Diddy обратил внимание, что публика кричит: «Diddy! Diddy!» И решил, что первая буква псевдонима ему больше не нужна.

Об этом он в 2005 году сообщил в интервью ведущей программы новостей Today на телеканале NBC Кэти Курик.

Смена псевдонима создала ему финансовые проблемы. Лондонский диджей и продюсер Ричард «Дидди» Дирлав подал на «тезку» в суд. В 2006 году сторонам удалось достичь внесудебного соглашения. Дидди-Комбс выплатил Дидди-Дирлаву £10001, а также оплатил судебные издержки. Кроме того, Комбсу было запрещено заниматься какой-либо деятельностью под именем Diddy в Великобритании.

После этого суда Diddy снова стал P.Diddy.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шон Комбс на показе коллекции одежды Sean John Фото: Mario Anzuoni / Reuters Шон Комбс демонстрирует обувь принадлежащей ему компании Sean John Фото: Rodrigo Varela / Wirelmage / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Шон Комбс на показе коллекции одежды Sean John Фото: Mario Anzuoni / Reuters Шон Комбс демонстрирует обувь принадлежащей ему компании Sean John Фото: Rodrigo Varela / Wirelmage / Getty Images

В январе 2008 года P.Diddy сказал в интервью газете The Daily Star: «Я постоянно меняюсь и каждый раз беру себе новое имя. Сейчас я хочу быть Шоном Джоном, потому что именно так я сейчас и живу». Sean John — название принадлежащей Комбсу компании одежды и обуви. Слова рэпера можно было бы принять за очередное заявление о смене имени, но это просто настоящие имена Комбса — первое и среднее.

В конце первого десятилетия XXI века в хип-хопе возникла культура свэг. Термин swag происходит от английского swagger. Словарь Merriam-Webster приводит следующие определения этого слова: «Высокомерное или самоуверенное поведение; показная демонстрация или бравада; смелая или дерзкая самоуверенность». В общем, примерно то же, что и русское жаргонное слово «понты». Классический аксессуар в стилистике свэг — тяжеленная золотая цепь с подвеской в виде огромного знака $ («И ваще побольше рыжья и брюликов!»). В 2011 году P.Diddy заявил, что меняет свой творческий псевдоним на Swag. Новый псевдоним продержался неделю.

В 2014 году P.Diddy снова вернулся к варианту Puff Daddy.

5 ноября 2017 года он заявил, что изменит свое второе имя с Джон на Love (Любовь) или Brother Love (Братская Любовь). Два дня спустя сообщил, что это была шутка. Позднее он утверждал, что изменил второе имя в документах.

Иногда творческие псевдонимы использовались параллельно, а в обвинительном заключении 2024 года присутствует еще один вариант — PD.

Но в базе данных Федерального бюро тюрем США под регистрационным номером 37452–054 значится Шон Джон Комбс.

Во избежание путаницы с псевдонимами в этой статье впредь будет использоваться только настоящее имя хип-хоп-магната.

Как Шон Комбс к успеху шел

Уроженец Гарлема Шон Комбс пришел в музыкальный бизнес в возрасте 21 года — в 1990-м он устроился интерном в качестве директора по талантам на лейбл Uptown Records. Под руководством основателя лейбла Андре Харрелла Комбс участвовал в раскрутке ар-н-би-квартета Jodeci и Мэри Джей Блайдж.

В 1993 году Харрелл уволил Комбса. В интервью Опре Уинфри в 2006-м Комбс рассказывал о работе в Uptown и причинах увольнения так: «Первый альбом, который я спродюсировал, разошелся тиражом два миллиона экземпляров, а я продюсировал его только потому, что продюсер не пришел… В Uptown я продал огромное количество пластинок… Я был очень увлечен и не понимал деловой протокол и этику служебного поведения. Поэтому меня уволили, потому что в одном замке не может быть двух королей».

После увольнения Комбс несколько дней плакал и даже думал спрыгнуть с крыши дома.

Но в том же 1993 году он создал собственный лейбл Bad Boy Records как совместное предприятие с Arista Records (в 2001 году он выкупил акции Arista и стал единоличным владельцем лейбла). Первым исполнителем, с которым был подписан контракт, стал рэпер Кристофер Уоллес, выступавший под псевдонимом The Notorious B.I.G., его удалось переманить с Uptown. Сингл исполнителя — «Juicy» из дебютного студийного альбома «Ready to Die», был выпущен 9 августа 1994 года, а полностью альбом вышел 13 сентября. Два месяца спустя альбом стал золотым, в марте 1995-го — платиновым, а впоследствии — шестикратно платиновым, то есть был продан более 6 млн раз, как свидетельствуют данные Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA).

Контракты с лейблом Bad Boy Records в разные годы подписывали Карл Томас, Фейт Эванс, Крейг Мак, Total, Ma$e, The Lox, Френч Монтана, Machine Gun Kelly, Жанель Монэ, Кэсси Вентура. Шон Комбс работал в качестве продюсера или сопродюсера с Jay-Z, Boyz II Men, Мэрайей Кэри, Аретой Франклин, Дженнифер Лопес, Limp Bizkit, Бритни Спирс, Канье Уэстом.

В 1997 году Комбс выпустил свой первый сингл «Can’t Nobody Hold Me Down» и дебютный студийный альбом «No Way Out». Cингл продержался шесть недель на первой строчке хит-парада Billboard Hot 100. Альбом стал семикратно платиновым и был отмечен премией «Грэмми» как лучший рэп-альбом года.

Дискография Комбса состоит из пяти студийных альбомов, двух совместных альбомов, альбома ремиксов и 72 синглов — на 33 из них он выступает в качестве ведущего исполнителя, на остальных 39 в качестве приглашенного исполнителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шон Комбс со статуэткой премии «Грэмми», 2004 год Фото: Mark J. Terrill / AP Шон Комбс рядом со своей звездой на «Аллее славы» в Голливуде, 2008 год Фото: Fred Prouser / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Шон Комбс со статуэткой премии «Грэмми», 2004 год Фото: Mark J. Terrill / AP Шон Комбс рядом со своей звездой на «Аллее славы» в Голливуде, 2008 год Фото: Fred Prouser / Reuters

В списке музыкальных наград Комбса — три премии BET Awards, две — BET Hip-Hop Awards, три — «Грэмми» (за рэп-альбом года и дважды за лучшее исполнение рэпа в составе дуэта или группы), две — MTV Video Music Awards, одна — NAACP Image Awards. Номинаций — десятка четыре.

Шон Комбс продюсировал телешоу, снимался в кино, создал компанию, выпускавшую одежду под брендом Sean John, основал медиа-компанию Revolt (в 2024 году он продал свои акции Revolt), был амбассадором французского алкогольного бренда Ciroc.

В 2019 году журнал Forbes оценивал состояние Комбса в $740 млн, а он называл себя миллиардером. Впоследствии размер его состояния уменьшился, в настоящее время он оценивается примерно в $400 млн.

Братва, не стреляйте друг в друга

Шон Комбс потерял отца, когда ему было два года. Мелвина Эрла Комбса застрелили в его машине. Фрэнк Лукас, бывший героиновый король Гарлема, в 2007 году рассказывал, что Мелвин Комбс пару раз бывал у него в гостях. Возможно, здесь существует какая-то связь.

В середине 1990-х разгорелось соперничество между продюсерами, музыкантами и фанатами хип-хопа двух побережий США — Западного и Восточного. Главными фигурами в противостоянии были: на востоке — Комбс и The Notorious B.I.G., на западе — Мэрион Хью «Шуг» Найт-младший (глава лейбла Death Row Records) и рэпер Тупак Шакур. Хип-хоп-тусовка Западного побережья предположительно была связана с уличной бандой Bloods, их противники с Восточного побережья предположительно — с уличной бандой Crips.

Враждующие стороны обменивались диссами — музыкальными композициями, в которых унижают и оскорбляют конкурента. Доходило и до стрельбы.

В 1994 году Тупак Шакур предстал перед судом в Нью-Йорке по обвинению в сексуальном насилии первой степени. Он нуждался в деньгах, чтобы оплачивать услуги адвокатов, и поэтому согласился записать трек вместе с рэпером Little Shawn.

Когда Шакур вместе с друзьями прибыл в здание студии звукозаписи Quad Recording Studios на Манхэттене, в фойе на них напали вооруженные люди. В Тупака выстрелили пять раз (две пули попали в голову, остальные — в левую руку, бедро и пах) и отняли у него кольцо с бриллиантом и золотые цепи. Тупак был уверен, что к нападению причастен Шон Комбс.

3 августа 1995 года во время церемонии вручения наград Source в Нью-Йорке, на которой присутствовали представители обоих побережий, Шуг Найт призвал артистов, работающих на Bad Boy Records, переходить на его лейбл, чтобы не переживать «из-за продюсера, который старается присутствовать на всех видео, во всех песнях». Этот откровенный намек Комбс воспринял как страшное оскорбление, к тому же нанесенное на «его собственной» территории, в Нью-Йорке.

23 сентября продюсер и рэпер Джермейн Дюпри Молдин отмечал свой 23-й день рождения. Найт и Комбс были в числе гостей. Перед зданием клуба в Атланте, где проходила вечеринка, был застрелен телохранитель Найта — Джай Хассан-Джамал «Большой Джейк» Роблес. На Западном побережье считали, что Комбс причастен к этому убийству.

7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе машина, в которой ехали Шуг Найт и Тупак Шакур, была обстреляна из проезжавшего мимо автомобиля. Найту пулей оцарапало кожу головы, в Шакура попало четыре пули — две в грудь, другие в руку и бедро. 13 сентября он скончался от полученных ран. Комбса неоднократно обвиняли в том, что он был заказчиком этого преступления, а также утверждали, что он предлагал по $1 млн за убийство продюсера и главной звезды конкурирующего лейбла.

В 2018 году лидер банды Crips Дуэйн Кит Дэвис заявил, что находился в машине, из которой велась стрельба, но называть стрелка не станет, так как это противоречит уличному кодексу чести.

9 марта 1997 года в Лос-Анджелесе был застрелен The Notorious B.I.G. Когда его автомобиль остановился на красный свет светофора, неизвестный мужчина из соседней машины шесть раз выстрелил из пистолета. Четыре пули попали в рэпера. От полученных ран The NotoriousB.I.G. полчаса спустя скончался в больнице. На Восточном побережье подозревали, что за убийством стоит Шуг Найт, решивший отомстить за Тупака Шакура.

В том же году противоборствующие стороны заключили мир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пресс-конференция в связи с арестом подозреваемого в убийстве Тупака Шакура. На мониторе — фотография автомобиля, за рулем которого находился Шуг Найт, в кресле пассажира — Тупак Шакур Фото: Ethan Miller / Getty Images The Notorious B.I.G. (в центре), Шон Комбс и Lil’ Kim на церемонии вручения наград журнала Billboard, 1995 год Фото: Larry Busacca / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Пресс-конференция в связи с арестом подозреваемого в убийстве Тупака Шакура. На мониторе — фотография автомобиля, за рулем которого находился Шуг Найт, в кресле пассажира — Тупак Шакур Фото: Ethan Miller / Getty Images The Notorious B.I.G. (в центре), Шон Комбс и Lil’ Kim на церемонии вручения наград журнала Billboard, 1995 год Фото: Larry Busacca / Getty Images

А на черной скамье, на скамье подсудимых

В сентябре 1997 года Инге Линн Коллинз Бонго, свекровь президента Габона Омара Бонго, подала на Комбса в суд, обвинив в неисполнении обязанностей домохозяина. Инге Бонго утверждала, что дом в Беверли-Хиллз, который она арендовала у Комбса за $25 тыс. в месяц, «кишел насекомыми, грызунами и другими вредителями». Она также утверждала, что из-за сломанного замка входной двери ей приходилось входить в дом и выходить из него через дверь для собак. Пресс-секретарь Комбса Натали Моар в ответ заявила, что бывшая арендаторша задолжала $50 тыс. и нанесла дому ущерб, оцениваемый в $40 тыс.

В 1999 году Комбс с рэпером Нас снял клип на песню второго «Hate Me Now». Когда клип был готов, Комбс потребовал вырезать кадры, в которых он распят на кресте, как Иисус. Но клип вышел в эфир на MTV в неизмененном виде, что привело Комбса в ярость. Он вместе с телохранителями ворвался в офис бывшего менеджера Наса — Стива Стаута и избил его, нанося удары кулаком в лицо и трубкой телефона по голове. Один из телохранителей бросил в Стаута стул. Согласно некоторым источникам, Комбс также ударил менеджера бутылкой шампанского, но сам Стаут об этом не говорил.

Комбс был арестован, ему грозило до семи лет тюрьмы за нападение, но он смог заключить внесудебное соглашение, выплатив пострадавшему $500 тыс.

27 декабря 1999 года Шон Комбс вместе с Дженнифер Лопес, которая была в то время его подругой, телохранителем Энтони Джонсом и уроженцем Белиза рэпером Мозесом Майклом Леви Бэрроу, выступавшим под псевдонимом Шайн, отдыхали в нью-йоркском ночном клубе Club New York на Таймс-сквер. У Комбса возник конфликт с одним из посетителей, после чего началась стрельба. Существуют две версии того, как развивались события,— от прокуратуры и от адвокатов Комбса. По версии прокуратуры, Комбс поспорил с другим посетителем — впоследствии выяснилось, что это был ранее судимый Мэтью «Шрам» Аллен, у кого больше денег. Аллен бросил Комбсу в лицо пачку долларов. К спорщикам подошли охранники клуба и попросили Комбса уйти. Тот ответил: «Я еще не закончил». После этого он и Шайн выхватили пистолеты и открыли стрельбу. Аллен стал стрелять в ответ. От выстрелов Шайна пострадали три посетителя. Комбс и все его спутники выбежали из клуба, сели в лимузин, Комбс приказал шоферу гнать побыстрее. Полиция их задержала. В ходе погони от пистолетов избавиться не удалось.

Версия адвокатов Комбса выглядела так: никто не видел их подзащитного с пистолетом в руке, их подзащитный испугался, что на него совершено покушение, после чего вместе со своей подругой покинул клуб.

Шон Комбс перед офисом окружного прокурора Манхэттена, где рассматривалось дело о стрельбе в ночном клубе Club New York, январь 2000 года

Фото: Kathy Willens / AP

Комбс и Шайн были арестованы. Комбса обвинили не только в нарушении законодательства об оружии, но и в покушении на взятку — он пытался подкупить шофера, чтобы тот сказал, что пистолеты принадлежат ему. Суд состоялся в 2001 году. Шайн был приговорен к десяти годам лишения свободы, в тюрьме записал новый альбом, а после выхода на свободу в 2009-м был депортирован в Белиз, где сделал политическую карьеру. Комбс был признан невиновным. Вскоре после суда он и Дженнифер Лопес расстались. Аллен в 2011 году погиб в перестрелке рядом с нью-йоркским ночным клубом Footprints.

Впоследствии Комбса несколько раз обвиняли в нападении, но до судебного приговора дело никогда не доходило. Или с него снимали обвинения, или его адвокатам удавалось договориться о внесудебном соглашении. Вероятно, он предполагал, что так будет всегда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кэсси Вентура и Шон Комбс Фото: Thaddaeus McAdams / Getty Images Шон Комбс тащит Кэсси Вентуру по коридору отеля InterContinental в Лос-Анджелесе. Запись с камер видеонаблюдения Фото: Department of Justice / Handout / Reuters Сотрудники полиции перед особняком Шона Комбса в Майами, март 2024 года Фото: Rebecca Blackwell / AP Следующая фотография 1 / 3 Кэсси Вентура и Шон Комбс Фото: Thaddaeus McAdams / Getty Images Шон Комбс тащит Кэсси Вентуру по коридору отеля InterContinental в Лос-Анджелесе. Запись с камер видеонаблюдения Фото: Department of Justice / Handout / Reuters Сотрудники полиции перед особняком Шона Комбса в Майами, март 2024 года Фото: Rebecca Blackwell / AP

На нары, на нары, на нары

16 ноября 2023 года Кассандра Элизабет Вентура, выступающая под сценическим именем Кэсси, бывшая интимная партнерша Комбса, которая в прошлом сотрудничала с лейблом Bad Boys Records, подала иск против Шона Комбса, обвинив его в избиениях, изнасиловании и принуждении к сексу, в том числе групповому, с другими мужчинами.

В иске говорилось, что она встретилась с Комбсом в конце 2005 года, когда ей было 19, а ему 37. Она подписала контракт на десять альбомов с Bad Boy Records, а через несколько лет вступила с владельцем лейбла в романтические отношения. Также Кэсси утверждала, что после того как она подписала контракт с Bad Boys Records, Комбс приобщил ее к «образу жизни, полному чрезмерного употребления алкоголя и наркотиков», часто избивал ее, принуждал к половым актам с мужчинами, работающими в секс-индустрии, во время «сумасшедших вечеринок» (freak-offs) и изнасиловал ее, когда она попыталась от него уйти. Кэсси заявила также, что неоднократно пыталась расстаться с Комбсом, но его контроль над ее личной и профессиональной жизнью и его влияние в музыкальной индустрии мешали этому.

Когда в 2021 году Вентура начала встречаться с рэпером Скоттом Рэмоном Сиджеро Мескади, выступающим под псевдонимом Кид Кади, Комбс организовал взрыв автомобиля музыканта.

Адвокат Комбса Бен Брафман, комментируя иск, заявил, что он «насквозь пронизан беспочвенной и возмутительной ложью» и был подан после того, как Кэсси пыталась шантажировать его клиента, требуя заплатить ей $30 млн. В противном случае она угрожала опубликовать книгу об их отношениях, которая нанесла бы ущерб его репутации.

Уже на следующий день Кэсси и Комбс заключили внесудебное соглашение. Иск был отклонен.

Но всего неделю спустя, 23 ноября, против Комбса был подан новый иск. Истица Джой Дикерсон-Нил утверждала, что летом 1991 года она, в то время студентка Сиракузского университета, согласилась поужинать с Комбсом. За ужином, когда она отошла в туалет, он предположительно добавил ей в напиток наркотик, после чего она оказалась в беспомощном состоянии. Воспользовавшись этим, Комбс ее изнасиловал. Впоследствии участник группы Jodeci Даванте Свинг рассказал ей, что вместе с другими мужчинами смотрел видеозапись этого изнасилования.

В тот же день был подан и третий иск. Истица, чье имя было скрыто псевдонимом Джейн Доу, заявляла, что ее и ее подругу изнасиловали Шон Комбс и певец и продюсер Аарон Холл, при этом Комбс записывал происходящее на видео.

В декабре иск подала еще одна женщина, в феврале 2024 года истцом выступил мужчина. Музыкальный продюсер Родни Джонс (Лил Род) обвинил Комбса в домогательствах и в принуждении к интимной связи с проститутками. 25 марта прошли обыски в домах Комбса в Майами и Беверли-Хиллз. В ходе обысков были найдены оружие, наркотики и огромное количество бутылочек детского масла и лубриканта Astroglide. В тот же день был арестован наркокурьер, предположительно работавший на Комбса.

17 мая 2024 года телекомпания CNN обнародовала запись с камер видеонаблюдения отеля InterContinental в Лос-Анджелесе, сделанную 5 марта 2016-го. На ней видно, как Комбс хватает, толкает, тащит по коридору отеля и пинает Кэсси, что подтверждало одно из обвинений, выдвинутых в ее иске. Комбс принес ей публичные извинения.

телекомпания CNN обнародовала запись с камер видеонаблюдения отеля InterContinental в Лос-Анджелесе, сделанную 5 марта 2016-го. На ней видно, как Комбс хватает, толкает, тащит по коридору отеля и пинает Кэсси, что подтверждало одно из обвинений, выдвинутых в ее иске. Комбс принес ей публичные извинения. 21 мая 2024 года еще одна женщина выдвинула обвинения против Комбса.

еще одна женщина выдвинула обвинения против Комбса. 16 сентября 2024 года Комбс был арестован, 17 сентября обвинен в сговоре с целью организации преступного сообщества, секс-торговле и транспортировке людей с целью вовлечения в занятия проституцией.

На предварительных слушаниях он не признал себя виновным, а судья отказал в освобождении Комбса до суда под залог в размере $50 млн.

В тексте обвинения говорилось: «Обвиняемый оскорблял, угрожал и принуждал женщин и окружающих к удовлетворению своих сексуальных желаний, защите своей репутации и сокрытию своих действий. Для этого КОМБС опирался на сотрудников, ресурсы и влияние многогранной бизнес-империи, которую он возглавлял и контролировал, создав преступное предприятие, члены и сообщники которого участвовали и покушались на участие среди прочего в таких преступлениях, как торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, принудительный труд, похищения людей, поджоги, взяточничество и воспрепятствование правосудию».

В октябре сообщалось, что число мужчин и женщин, в том числе несовершеннолетних, предположительно пострадавших от действий Шона Комбса, может превышать 120. Согласно другим источникам, «всего» около 70.

СМИ заполнили подробности так называемых «белых» вечеринок, которые на протяжении примерно десятилетия организовывал Комбс. «Белыми» они назывались потому, что все гости должны были приходить в белых нарядах — при этом у большинства был черный цвет кожи. Газета The Daily Mail со ссылкой на актера и инфлюенсера Тома Свупа, бывавшего на этих вечеринках, сообщала, что для гостей было несколько уровней доступа. На первом не происходило ничего особенного, а за ним следовал ряд «ступеней», которые нужно было пройти, чтобы попасть в «святая святых», где проходила «настоящая» вечеринка.

На различных поверхностях, в том числе на телах участников вечеринки, были рассыпаны наркотики. Сексуальные оргии, в том числе с участием проституток обоих полов, были традиционной частью вечеринок. Том Свуп рассказывал, что однажды случайно стал свидетелем такой сцены. Шон Комбс предложил молодому музыканту заняться сексом со своим телохранителем, пообещав за это $100 тыс. и контракт на звукозапись. Когда молодой человек уже готов был согласиться, хозяин дома заявил, что просто пошутил.

В списке гостей, побывавших на «белых» вечеринках, множество знаменитостей: Пэрис Хилтон, Арета Франклин, Марта Стюарт, Jay-Z и Бейонсе, Мэрайя Кэри, Томми Ли и Памела Андерсон, Ким Кардашьян, Леонардо Ди Каприо, Джастин Бибер. На вечеринках часто бывала Дженнифер Лопес, которая состояла в близких отношениях с Комбсом с 1999 по 2001 год. Впрочем, сам факт присутствия в гостях у Комбса совсем не означает, что гость обязательно занимался чем-то предосудительным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дизайнер Донна Каран, актер и режиссер Томми Ли Джонс, певица Мэрайя Кэри, Шон Комбс, Стар Джонс и рэпер Реверенд Ран на «Настоящей белой вечеринке», организованной Комбсом 2 сентября 2007 года Фото: Bryan Bedder / CP / Getty Images for CP Lil’ Kim прибывает на «настоящую белую вечеринку» Фото: Bryan Bedder / CP / Getty Images for CP Модели, представляющие парфюм Unforgivable Fragrance компании Sean John, на «настоящей белой вечеринке» Фото: Steven A. Henry / Getty Images Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс на пресс-конференции, посвященной выдвинутым против Шона Комбса обвинениям Фото: Pamela Smith / AP Следующая фотография 1 / 4 Дизайнер Донна Каран, актер и режиссер Томми Ли Джонс, певица Мэрайя Кэри, Шон Комбс, Стар Джонс и рэпер Реверенд Ран на «Настоящей белой вечеринке», организованной Комбсом 2 сентября 2007 года Фото: Bryan Bedder / CP / Getty Images for CP Lil’ Kim прибывает на «настоящую белую вечеринку» Фото: Bryan Bedder / CP / Getty Images for CP Модели, представляющие парфюм Unforgivable Fragrance компании Sean John, на «настоящей белой вечеринке» Фото: Steven A. Henry / Getty Images Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс на пресс-конференции, посвященной выдвинутым против Шона Комбса обвинениям Фото: Pamela Smith / AP

Прокурор над нашей головой поднял окровавленную руку

Судебный процесс над Шоном Комбсом начался 5 мая 2025 года. Ключевой свидетель обвинения Кэсси Вентура рассказала, что в первый год отношений с Комбсом он познакомил ее с концепцией вуайеризма: «Он описал вуайеризм как фантазию, в которой он хотел бы видеть меня с другим мужчиной, занимающимися сексом». Freak-offs проходили в домах Комбса и у нее дома, в отелях Нью-Йорка, Майами, Лос-Анджелеса, Атланты, Лас-Вегаса, на Ибице и на островах Теркс и Кайкос. Вентура должна была находить в интернете мужчин, предоставляющих эскорт-услуги, чтобы Комбс одобрял их кандидатуры, после чего она должна была договариваться с этими мужчинами и организовывать их поездку туда, где она и Комбс в данный момент находились. Мужчинам платили от $1500 до $6 тыс. наличными. Исполнитель экзотических танцев Шарай Хейс, известный как «Каратель», показал в суде, что ему часто платили за участие во freak-offs с Вентурой и Комбсом.

Бывшая подруга Комбса, давшая показания под псевдонимом Джейн Доу, рассказала, что в период с 2021 по 2024 год занималась сексом с Комбсом и мужчинами, оказывавшими эскорт-услуги. Это называлось «ночами в отеле».

Она утверждала, что в июне 2024 года Комбс избил ее, после чего вызвал мужчину-проститутку по имени Антон, дал Джейн наркотик и приказал ей заняться у него на глазах оральным сексом с Антоном.

Бывшая подчиненная Комбса, выступавшая под псевдонимом Миа, свидетельствовала, что тот многократно подвергал ее физическому и сексуальному насилию в период, когда она у него работала (с 2009 по 2017 год). При этом в ходе перекрестного допроса она вынуждена была признать, что после увольнения продолжала посылать бывшему шефу письма и СМС любовного содержания. В мае 2020 года она отправила такое сообщение: «Я всегда буду рядом с тобой в любом качестве». В августе того же года она написала: «Я люблю тебя всем сердцем, и я все еще здесь, с тобой навсегда». Комбс ответил, что любит ее и рад, что у нее все хорошо. Миа объяснила эти тексты тем, что оставалась под психологическим влиянием Комбса и у нее были «промыты мозги».

2 июля, после трех дней обсуждения, присяжные признали Шона Комбса виновным только по двум пунктам обвинения в транспортировке людей с целью вовлечения в занятие проституцией. По другим, более серьезным обвинениям, ему грозило минимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного заключения. По оставшимся пунктам — до десяти лет тюрьмы по каждому пункту. Специалисты по уголовному праву, опрошенные журналом Rolling Stone, предполагают, что приговор будет гораздо мягче.

В мае 2025 года журнал Rolling Stone сообщал, что друзья Комбса активно работают над тем, чтобы добиться для него президентского помилования. Когда президента США Дональда Трампа спросили о такой возможности, тот ответил, что «изучит факты».

1 августа 2025 года Дональд Трамп в интервью сайту Newsmax сказал, что Комбс «наполовину невиновен», но при этом отметил, что ему будет трудно принять решение о президентском помиловании: «У меня с ним были прекрасные отношения, и он казался приятным человеком. Я не очень хорошо его знал. Но когда я баллотировался на выборах, он был очень враждебно настроен. Это тяжело, понимаете? Мы люди… Так что я не знаю… это сложно будет сделать».

Судебный процесс над Шоном Комбсом ведет судья Арун Субраманьян

Фото: Elizabeth Williams / AP

23 сентября сайт The Hollywood Reporter сообщил, что адвокаты Комбса направили ведущему процесс судье Аруну Субраманьяну меморандум, в которому указывают, что средний срок наказания по тем пунктам обвинения, по которым их клиент был признан виновным, составляет 14 месяцев лишения свободы. Комбс находится в изоляторе временного содержания уже тринадцатый месяц, то есть в случае подобного приговора он должен выйти на свободу уже в ближайшее время. В меморандуме также указывается, что у Шона Комбса семеро детей, он в раннем возрасте пережил смерть отца. Это, а также кончина подруги Ким Портер и нераскрытое убийство The Notorious B.I.G. тяжело отразились на душевном здоровье Комбса, он страдал от тревожного расстройства и пристрастился к наркотикам, а лечение ему «может быть эффективно предоставлено только за пределами тюрьмы».