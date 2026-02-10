Экс-глава Гаврилов-Ямского района может стать фигурантом новых дел

Бывший руководитель администрации Гаврилов-Ямского района Андрей Сергеичев, обвиняемый в превышении должностных полномочий, может стать фигурантом новых уголовных дел. Об этом сообщил начальник УМВД по Ярославской области Алексей Школкин.

«В рамках оперативно-розыскных мероприятий мы задержали главу Гаврилов-Ямского муниципального района (в апреле 2025 — прим. «Ъ-Ярославль») и способствующих ему товарищей, которые организовали вывод бюджетных средств. На начало года было доказано 200 млн руб. Сейчас во взаимодействии со СК будет возбуждено еще порядка 20 уголовных дел. И сумма этого ущерба увеличится в разы»,— цитирует господина Школкина портал Yarnews.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что по версии следствия в 2023 году глава района и директор коммерческой организации Андрей Голицын создали благоприятные условия для победы подконтрольных компаний в проводимых закупках на выполнение строительных и монтажных работ на социально-значимых, спортивных и образовательных объектах.

Алла Чижова