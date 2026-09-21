Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер вышел из колонии

Осужденный за создание ОПГ бывший губернатор Коми Вячеслав Гайзер вышел на свободу после отбытия наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Коми Вячеслав Гайзер

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ Бывший губернатор Коми Вячеслав Гайзер

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Гайзер покинул ИК-6 Тверской области после истечения срока заключения. Официально срок отбытия наказания завершился 18 сентября 2026 года. Точная дата его освобождения из колонии не уточняется.

В июне 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн руб. за коррупционные преступления, мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем.

Общий ущерб Республике Коми оценили в 4,5 млрд руб. Ключевой актив — птицефабрику «Зеленецкая» стоимостью 2,4 млрд руб. — полностью вернули в собственность региона в июне 2020 года.

При этом по обвинению в создании преступного сообщества Гайзер и остальные фигуранты дела, включая его заместителя Алексея Чернова, были оправданы.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Дело Гайзера" закончили заочно».