Берлинская «Комише Опер» открыла сезон оперой «Лир» в аэропорту Темпельхоф
12.10.2026, 19:00
Берлинская «Комише Опер» открыла сезон новой постановкой своего бывшего интенданта, знаменитого и плодовитого режиссера Барри Коски. Оперу «Лир» немецкого композитора Ариберта Раймана поставили в одном из ангаров берлинского аэропорта Темпельхоф, находящегося почти в центре города и закрытого несколько лет назад.
Оперные театры бывают на городских площадях, на холмах, на берегу каналов, рек, океанов, оперные представления дают в зданиях вокзалов, в старинных замках и даже в бывших заводских цехах. Но ангар №4 бывшего берлинского аэропорта Темпельхоф, ставший с некоторых пор второй после «Шиллер-театра» площадкой временно бездомной «Комише Опер»,— все-таки нечто особенное.
Театральное «фойе» в этом случае — кромка летного поля, по-прежнему зияющего пустотой прямо посреди столицы Германии, спектакли идут в громадном зале, где раньше «отдыхали» самолеты, а после спектакля ты выходишь буквально в темную пустоту, за которой где-то очень далеко видны редкие огоньки. После одной из самых мрачных опер-трагедий ХХ века («Лир» написан в 1978 году) глоток воздуха необходим.
По сравнению с шекспировским первоисточником сюжет оперы, в целом следующий канве «Короля Лира», кажется уплотненным. Но музыка Раймана с лихвой возмещает все сокращения. Она не иллюстрирует человеческие несчастья, а с какой-то беспощадной энергией их воспроизводит: голоса солистов вынуждены пробираться сквозь оркестровые «катастрофы».
Обнаженные нервы партитуры «Лира» никак и нигде не желают успокаиваться. Здесь практически нет возможности спрятаться за красивое пение. От вокалистов Ариберт Райман требует не просто отточенного мастерства, а готовности подвергнуть себя чуть ли не профессиональной пытке.