Берлинская «Комише Опер» открыла сезон оперой «Лир» в аэропорту Темпельхоф

Театральное «фойе» в этом случае — кромка летного поля, по-прежнему зияющего пустотой прямо посреди столицы Германии, спектакли идут в громадном зале, где раньше «отдыхали» самолеты, а после спектакля ты выходишь буквально в темную пустоту, за которой где-то очень далеко видны редкие огоньки. После одной из самых мрачных опер-трагедий ХХ века («Лир» написан в 1978 году) глоток воздуха необходим.