Округ в Алтайском крае на год останется без своего депутата в заксобрании
12.10.2026, 13:58
Довыборы депутата законодательного собрания Алтайского края в одномандатном округе №34 пройдут в сентябре 2027 года. Об этом сообщила избирательная комиссия региона.
Довыборы стали необходимыми после того, как избранный в этом округе Виктор Зобнев сложил депутатские полномочия. Как писал «Ъ-Сибирь», 8 октября заксобрание, новый состав которого был сформирован в сентябре, избрало господина Зобнева своим представителем в Совете федерации на второй срок.
Округ №34 находится на территории Рубцовска. На прошедших выборах кандидат от «Единой России» Виктор Зобнев набрал 5,8 тыс. голосов, опередив примерно на 2 тыс. голосов ближайшего конкурента.