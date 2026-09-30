В деле об ИРП обнаружилась польза

Как стало известно “Ъ”, проведенные на следствии экспертизы установили, что руководство Грязинского пищевого комбината (ГПК), обвиненное в хищениях при поставках сухпайков для военных, сэкономило государству более 2 млрд руб. Однако, как утверждают адвокаты, исследования незаконно исключили из дела. В том числе на этом основании защита просит суд вернуть дело прокурору, а фактически — на доследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Подробности расследования выяснились во время предварительного слушания по делу, которое началось 28 сентября в Басманном райсуде. На скамье подсудимых гендиректор ГПК Валерий Ковалевич и руководитель московского филиала предприятия Александр Михайленко. Бизнесмена Игоря Котельникова будут судить посмертно, так как он скончался вскоре после своего ареста в СИЗО. Всем троим, как ранее писал “Ъ”, следствие инкриминировало мошенничество в особо крупном размере. Как оно утверждало, ГПК по двум контрактам с АО «Военторг» поставил в 2022–2024 годах для военных индивидуальные рационы питания (ИРП) по завышенным ценам, получив от государства 22,6 млрд руб. Ущерб следствие оценило в 10,079 млрд руб.

Как заявили на предварительном слушании в Басманном суде защитники господина Михайленко Денис Симачев и Роман Ермолаев, первоначально следствие установило не просто отсутствие по делу ущерба, а даже наличие выгоды для государства. По их словам, к такому выводу пришли оценочные экспертизы, которые проводил судебно-экспертный центр Следственного комитета РФ по каждому из двух госконтрактов. Их проведение СКР назначил в конце октября 2024 года, а в начале марта 2025 года они были окончены.

Тогда эксперт госучреждения пришел к выводу (документы имеются в распоряжении “Ъ”), что по первому контракту ГПК поставил сухпайки военным по ценам ниже рыночных на сумму 1,69 млрд руб., а по второму — на 452 млн руб.

«При таких выводах экспертиз, свидетельствующих о том, что наши подзащитные сэкономили бюджетные средства в размере 2,142 млрд руб., их нужно награждать, а не держать под стражей и судить»,— заявил в суде адвокат Симачев.

Защитники пояснили, что, поскольку 18 августа 2026 года суд ограничил адвокатов в ознакомлении с материалами дела, они не смогли изучить все 85 томов. Лишь после того, как дело поступило в суд, они перед началом предварительного слушания изучили все материалы и обнаружили отсутствие в деле первоначальных экспертиз. Адвокаты утверждают, что, «получив заключения, свидетельствующие в пользу обвиняемых и подтверждающие отсутствие состава преступления в их действиях», следователь «удалил экспертизы из материалов уголовного дела».

Согласно изученным защитой материалам, из дела следует, что 12 марта 2025 года следователь отменил свое решение о назначении оценочных экспертиз, мотивируя свои действия якобы длительным сроком исполнения исследования. В тот момент они уже были окончены и поступили в его распоряжение, утверждают адвокаты. По версии защиты, незадолго до того, как 17 марта фигурантам объявили об окончании расследования и начали ознакомление с материалами дела, следователь назначил по делу проведение новых, теперь уже комиссионных товароведческих экспертиз.

На этот раз они осуществлялись в негосударственном экспертном учреждении — АНО «Объединенная научно-исследовательская лаборатория судебных экспертиз». «Проводили их эксперты, не обладающие специальными познаниями в области товароведения и имеющие специальности “инженер-аэрофотогеодезист” и “психолог”»,— пояснил адвокат Роман Ермолаев. В итоге спустя месяц новые экспертизы, оконченные в середине апреля 2025 года, констатировали завышение стоимости госконтрактов с «Военторгом» на более чем 10 млрд руб.

Защитники полагают, что действия следователя «по удалению экспертиз из дела незаконны и требуют проверки». В материалах дела указаны отличающиеся друг от друга суммы бюджетных средств, перечисленных по госконтрактам.

«Таким образом, размер вмененного в вину ущерба не установлен, а имеющиеся противоречия являются основанием для возврата уголовного дела на доследование»,— указали в своем ходатайстве адвокаты.

Просьбу о возврате дела прокурору поддержал и адвокат господина Ковалевича Юрий Хавролев. Он заявил, что в ходе следствия было нарушено право его клиента на защиту, так как при ознакомлении с материалами дела следователь при наличии у обвиняемого защитников по соглашению назначил ему государственного адвоката-женщину. Адвокатская палата Москвы в июле 2026 года, как ранее писал “Ъ”, лишила ее статуса.

В свою очередь, защитники Игоря Котельникова Эдуард Чургулия и Татьяна Лучкина также заявили о необходимости возврата дела на доследование или о передаче дела в Хамовнический суд Москвы, по месту нахождения Минобороны, либо в Мещанский суд столицы — по месту нахождения операционного департамента Банка России, где списывались денежные средства военных по госконтрактам.

Прокуратура взяла время на подготовку отзыва на ходатайства.

Мария Локотецкая