«Кроме яркой вывески, здесь есть серьезный турнирный подтекст»

«Все жалуются, что после игр сборной некоторые футболисты приезжают с травмами, некоторым нужно просто отдохнуть после перелетов, но в этом и заключается мастерство тренерского штаба. Поэтому, конечно же, все будут ссылаться на разную подготовку и календарь игр у спортсменов. Но я считаю, что это отговорки для тех, кто не разбирается в футболе».