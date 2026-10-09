«Кроме яркой вывески, здесь есть серьезный турнирный подтекст»
Владимир Осипов — о матче «Краснодар»—«Зенит»
09.10.2026, 12:51
Вечером 9 октября матчем «Ростов»—«Акрон» начнется 10-й тур чемпионата России по футболу. Его центральным матчем станет встреча «Краснодар»—«Зенит». Чего ждать от футбольного уикенда в России? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
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«Краснодар»—«Зенит»: здесь, кроме яркой вывески, есть и серьезный турнирный подтекст. Южане лидируют, действующий чемпион идет пятым, при этом клубы разделяет три очка. То есть «Зенит» в случае победы может догнать одного из главных конкурентов. А если учесть, что «Динамо», «Спартак» и ЦСКА в двух очках от лидера, то команда Мурада Мусаева в случае неудачи вполне может поменяться с «Зенитом» местами в таблице.
Несмотря на тот факт, что матч состоится в Краснодаре, букмекеры видят небольшое преимущество клуба из Северной столицы. Причины объяснил комментатор Александр Аксёнов:
«"Зенит" в силу кадрового потенциала, умения играть такие матчи, наверное, чуть больше шансов имеет. Но "Краснодар" играет дома, это тоже дорогого стоит: свои трибуны плюс особая мотивация. Очень интересный матч, в котором, конечно, все непредсказуемо».
Есть еще один нюанс. Слишком долгой была пауза на матчи сборных. А перед нею «Краснодар» серьезно буксовал, сыграв вничью аж три встречи подряд. Какую игру в исполнении южан болельщики увидят теперь, вопрос открытый, хотя полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин уверяет, что трех недель хватило, чтобы команда пришла в себя:
«Три ничьи взбодрили нас. Мини-сборы мы провели хорошо и надеемся, что они нам помогут не только в игре с "Зенитом", но и в дальнейшем цикле».
Разговоры о том, как повлияет трехнедельная пауза на игру той или иной команды, сейчас идут постоянно. Эксперты рассуждают, кому этот перерыв поможет, а кому — помешает. Вот что думает по этому поводу Дмитрий Булыкин, который играл в футбол на самом высоком уровне:
«Все жалуются, что после игр сборной некоторые футболисты приезжают с травмами, некоторым нужно просто отдохнуть после перелетов, но в этом и заключается мастерство тренерского штаба. Поэтому, конечно же, все будут ссылаться на разную подготовку и календарь игр у спортсменов. Но я считаю, что это отговорки для тех, кто не разбирается в футболе».
Трем московским командам из лидирующей пятерки — «Динамо», «Спартаку» и ЦСКА — соперники после паузы достались не самые сильные, по крайней мере, в теории. Красно-белые отправятся в Самару, где сыграют с «Крыльями Советов», бело-голубые сойдутся в Казани с «Рубином», а армейцы на своем поле принимают «Родину». В этих встречах букмекеры видят в столичных клубах явных фаворитов.
Самая высокая вероятность на успех у ЦСКА, что неудивительно: «Родина» находится в подвале турнирной таблицы. Хотя у аутсайдера сменился тренер, теперь с командой работает экс-наставник «Ростова», испанец Джонатан Альба. Зато в ЦСКА нет потерь. Даже Матвей Кисляк, который выходил на поле в составе сборной во все трех матчах, готов играть. Об этом болельщикам поведал главный тренер Дмитрий Игдисамов:
«Все живы-здоровы, никто травму не получил. Но мы в любом случае отталкиваемся от своей игры, а там уже посмотрим, что сможем нарыть».
Что касается еще одного столичного клуба — «Локомотива», то тут все сложнее. Команда отравляется в Воронеж к «Факелу», причем на поезде, а играть придется на искусственном покрытии. При этом обе команды находится в нижней части турнирной таблицы, и каждый балл для них на вес золота. Так что встреча «Факел»— «Локомотив» обещает быть непростой. Но в бесплатном доступе она не появится. В этот раз на «Матч ТВ» покажут две игры: 10 октября в 19:30 — «Краснодар»—«Зенит», 11-го в это же время «Рубин»— «Динамо» (Москва).