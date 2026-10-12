Зарубежные СМИ: Что стоит за энергетическим перемирием между Россией и Украиной?
12 октября, понедельник
12.10.2026, 13:21
Энергетическое перемирие могло бы стать значительным дипломатическим прорывом в преддверии зимы, пишут аналитики в западных СМИ. Можно было бы рассчитывать на прекращение огня и по другим инфраструктурным объектам. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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«Энергетическое перемирие вступает в силу немедленно. Обе стороны согласны. Не нарушайте!»— написал Дональд Трамп в воскресенье в Truth Social.
Трамп ожидает от Владимира Зеленского уступок, объяснил представитель Белого дома в интервью Axios. Если удары по НПЗ прекратятся, следующим шагом может стать отказ от атак на электростанции и другие объекты энергетической инфраструктуры.
Для Зеленского это стало вторым подряд сюрпризом от Трампа, отмечает Reuters. В субботу американский президент предупредил своего украинского коллегу, что ему «чертовски лучше прекратить» атаки на российские НПЗ. Заодно он призвал украинцев и сменить главу государства, поскольку Зеленский упустил уже несколько возможностей погасить конфликт. Отношения президентов сейчас в низшей точке с момента их перепалки в Белом доме в феврале прошлого года, считают обозреватели.
Зеленский все больше рискует вступить в конфликт с Трампом, отмечает Bloomberg, поскольку продолжает отвечать на российские атаки обстрелами нефтеперерабатывающих заводов. Издание называет такую тактику очень опасной для Украины, ведь страна зависит от поставок американского оружия, которое закупают у США союзники по НАТО. Но есть угроза еще более серьезная. Ее американцы озвучили в пятницу на встрече переговорщиков в Майами.
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили украинскую делегацию, что Киеву не следует предпринимать действия, которые наносят ущерб американским потребителям, пишет Financial Times. К ним относятся и удары по российским НПЗ. Издание уточняет, что это было воспринято как завуалированная угроза прекратить предоставление разведданных. Встреча закончилась досрочно, второй день переговоров отменили. Кушнер и Уиткофф отложили запланированный визит в Москву. Они прилетят после того, как добьются ответа от Киева и Брюсселя, поддержат ли они новый проект мирного предложения.
За день до объявления энергетического перемирия Трамп договорился с Владимиром Путиным о восстановлении экспорта дизельного топлива, пишет Wall Street Journal. Сенаторы-демократы назвали сделку предательством Украины и европейских союзников. Они заявили, что так президент пытается исправить собственную ошибку, которую совершил, начав войну с Ираном. Именно она вызвала резкий рост цен на топливо в США.