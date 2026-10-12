Учительница заменит лидера коммунистов региона в гордуме Томска
12.10.2026, 11:30
Наталия Тестова получит мандат депутата городской думы Томска от списка кандидатов КПРФ. Она заменит в муниципальном парламенте первого секретаря обкома партии Андрея Петрова.
Как писал «Ъ-Сибирь», Андрей Петров по итогам состоявшихся в сентябре выборов был избран депутатом законодательной думы Томской области. В гордуму в 2025 году он баллотировался по партсписку. Наталия Тестова работает учительницей математики в лицее №1 им. Пушкина.
Ранее замену депутатов гордумы провели томские единороссы. Мандаты, ставшие вакантными после ухода Ильи Леонтьева в Госдуму РФ и Игоря Степанова в облдуму, были переданы ветерану СВО Денису Некрасову и сотруднику областного «Патологоанатомического бюро» Андрею Параеву.