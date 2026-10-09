Единороссы провели ротацию депутатов гордумы Томска
09.10.2026, 09:03
«Единая Россия» (ЕР) заменила своих депутатов, покинувших городскую думу Томска по итогам сентябрьских выборов. О ротации сообщил мэр Дмитрий Махиня, возглавляющий городское отделение партии.
Мандаты депутатов муниципального парламента получат Денис Некрасов и Андрей Параев. Господин Некрасов участвовал в СВО, а после ранения возглавил школу спортивных единоборств. Он является выпускником региональной программы переподготовки ветеранов СВО «Наши герои». Господин Параев работает начальником отдела закупок областного «Патологоанатомического бюро».
В гордуме они заменят Илью Леонтьева и Игоря Степанова. Первый из них был избран в Госдуму РФ, второй — в законодательную думу Томской области. Они были избраны в 2025 году по партсписку ЕР.