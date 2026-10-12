Гурманские будни
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12.10.2026, 13:11
«Оранж»: музыка, еда и ностальгия по «Симачеву»
У миллениалов, которые когда-то постоянно бывали в Denis Simachev Shop & Bar в Столешниковом переулке, появился повод вспомнить прежнюю московскую барную жизнь. Бывший арт-директор заведения Сергей Плешаков открыл собственный бар «Оранж» с хорошей кухней, умеренными для центра Москвы ценами и диджейскими сетами по выходным. Название связано с давним диджейским псевдонимом владельца. Сергей много лет ставит музыку на модных показах и открытиях ресторанов, поэтому музыкальная программа здесь не просто фон для ужина, а полноценная часть концепции. Само заведение найти непросто: вход без заметной вывески спрятан в Петровском переулке, куда нужно свернуть с Петровки.
Интерьер создала супруга владельца Мария Северина, выпускница Строгановки. Он построен на контрасте двух залов: камерного, со сводчатыми арками, глубокими винными оттенками и атмосферой старинного европейского салона, и более светлого, современного — с деревянными панелями, лаконичной мебелью и мягкой подсветкой. Первый зал словно спрятан от города и располагает к долгим ужинам, а второй задает более живой, городской ритм. В пространстве также есть бар, а за фасадом винтажного деревянного буфета скрывается диджейский пульт. За кухню отвечают бренд-шеф Андрей Каплунов и шеф-повар Герман Сегеда. Задача — сделать место, куда можно прийти на обед или ужин, заказать вино, а вечером остаться на музыку и коктейли. Кухня международная, без лишней сложности, но с интересными сочетаниями и вниманием к деталям. К вину здесь подают пять видов оливок в оливковом масле с анчоусами и хрустящими жареными каперсами (570 руб.). Жареный нут с йогуртом и пикантным заатаром (360 руб.) предлагают сбрызнуть лимоном. Артишоки обжаривают и подают с запеченным перцем рамиро, мятным хумусом и слегка маринованным луком-севком (690 руб.). Тартар из говядины (890 руб.) заправляют айоли из порея и подают с картофелем фри. Крудо из аргентинской розовой креветки (690 руб.) сервируют с томатной водой, крыжовником и островатым перцем эспелет.
Зеленый салат (690 руб.) состоит из зеленых овощей, включая свежие упругие цукини и брокколи на шампуре. В разделе супов — насыщенный утиный консоме с местными домашними пельменями с уткой (510 руб.). Горячие блюда здесь не жарят на сковороде, а готовят в хоспере — благодаря этому они получаются с выразительным вкусом, но без лишней тяжести и перегруженности. Кебаб из ягненка (590 руб.) подают на лепешке собственного приготовления с томатным джемом. Пасту карбонара с тартаром из розовой креветки, замешанным со шнитт-луком, шалотом и оливковым маслом (590 руб.). Телячью щеку долго томят, затем подают с соусом демиглас, пюре из свеклы и вишней (650 руб.). На десерт здесь готовят баноффи (390 руб.). Банан целиком запекают в хоспере, затем очищают и выкладывают на галету со взбитыми сливками, цедрой лайма и шоколадной крошкой. За баром работает Дмитрий Нестеров, также знакомый по «Симачеву». Винную карту составила Алина Фаст. В ней преобладают демократичные европейские вина, есть венгерский Tokaji и оранжевое сицилийское Cantina Marina. Цены начинаются от 700 руб. В коктейльной карте отдельный раздел посвящен коктейлю «Негрони»: представлены четыре версии, включая «Негрони-беллини» и вариант с шоколадом (900 руб.).
Петровка улица, дом 23/10, строение 5
Вс.-Чт.: 12:00–0:00
Пт.-Сб.: 12:00–5:00
Винный ужин в четыре руки
14 октября московский ресторан Padron проведет гастрономический ужин с петербургским Reborn и испанской винодельней Marqus de Riscal. «Reborn» переводится как «перерождение». Это один из заметных мясных ресторанов Петербурга, предлагающий новый взгляд на мясную кухню. Он создан Андреем Ковалевым совместно с Дмитрием Блиновым — одним из самых известных рестораторов города новой волны. За меню отвечают шеф-повар Padron Александр Зуев и шеф-сооснователь Reborn Андрей Ковалев. Гостям предложат пять гастрономических подач. Вечер начнется с пиканьи с кремом из фуа-гра от Андрея Ковалева. Первый курс от Александра Зуева — карабинерос с соусом из трав. Затем подадут сезонную рыбу асадор с андалузскими томатами и мини-романо. В качестве основного мясного блюда Ковалев приготовит шатобриан с сыром тет-де-муан и хумусом из кедровых орехов. Финальным горячим курсом станет портерхаус 60-дневной выдержки с соусом бордолез и черным трюфелем. На десерт подадут магдалену с томленым ананасом и желе из хереса от кондитера Padron Альбины Родыгиной.
Винное сопровождение представят экспортный директор Marqus de Riscal Карлос Даниэль Фернандес Мартинес и шеф-сомелье Folk Team Артем Самойлов. В подборку войдут Sauvignon Blanc и Limousin Gran Vino de Rueda из Руэды, а также Rioja Reserva и специальный розлив 150 Aniversario из Риохи. Винная часть будет посвящена характеру испанских вин и особенностям регионов, откуда они происходят.
Стоимость ужина, включая вина, составит 26 000 руб. в основном зале и 20 000 руб. на балконе и в баре.
Начало ужина в 19:00
Страстной бульвар, дом 7, строение 1