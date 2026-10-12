Гурманские будни

Интерьер создала супруга владельца Мария Северина, выпускница Строгановки. Он построен на контрасте двух залов: камерного, со сводчатыми арками, глубокими винными оттенками и атмосферой старинного европейского салона, и более светлого, современного — с деревянными панелями, лаконичной мебелью и мягкой подсветкой. Первый зал словно спрятан от города и располагает к долгим ужинам, а второй задает более живой, городской ритм. В пространстве также есть бар, а за фасадом винтажного деревянного буфета скрывается диджейский пульт. За кухню отвечают бренд-шеф Андрей Каплунов и шеф-повар Герман Сегеда. Задача — сделать место, куда можно прийти на обед или ужин, заказать вино, а вечером остаться на музыку и коктейли. Кухня международная, без лишней сложности, но с интересными сочетаниями и вниманием к деталям. К вину здесь подают пять видов оливок в оливковом масле с анчоусами и хрустящими жареными каперсами (570 руб.). Жареный нут с йогуртом и пикантным заатаром (360 руб.) предлагают сбрызнуть лимоном. Артишоки обжаривают и подают с запеченным перцем рамиро, мятным хумусом и слегка маринованным луком-севком (690 руб.). Тартар из говядины (890 руб.) заправляют айоли из порея и подают с картофелем фри. Крудо из аргентинской розовой креветки (690 руб.) сервируют с томатной водой, крыжовником и островатым перцем эспелет.