Компанию-владельца ТРК «Родник» и «Алмаз» прописали в Кабардино-Балкарии
12.10.2026, 11:15
ООО «Родник», владеющее челябинскими ТРК «Родник» и «Алмаз», сменило прописку с Челябинской области на Кабардино-Балкарскую Республику. Изменения отражены в системе «СПАРК-Интерфакс».
С октября регистрирующим органом «Родника» является управление ФНС России по Кабардино-Балкарской Республике. Незадолго до этого, в конце сентября, генеральным директором компании назначили предпринимателя из Кабардино-Балкарии Ахмеда Кумышева. Он стал руководителем челябинских торговых комплексов после ООО «РСХБ-Финанс», которому организация перешла после национализации у бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. «Родник» в середине августа этого года был выкуплен на торгах вместе с «Управляющей компанией „Содействие“» компанией из Санкт-Петербурга «Центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве». Организация уже владеет другим бывшим активом Михаила Юревича — «Отельстрой».