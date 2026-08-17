Питерская компания купила еще один бывший актив челябинского экс-губернатора

В торгах по продаже 100% долей ООО «Родник», владеющего ТРК «Родник» и «Алмаз», и ООО «Управляющая компания „Содействие“» победило ООО «Центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве» (Санкт-Петербург). Организация уже владеет другим бывшим активом экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича — ООО «Отельстрой». Информация размещена на электронной площадке АО «РАД».

Аукцион проходил по голландской системе, при которой стоимость лота могла снизиться на 50%. Начальная цена долей в компаниях составляла 12,2 млрд руб., шаг аукциона — 121,6 млн руб., размер задатка — 2,4 млрд руб. (20%). Также была установлена цена отсечения — 6,1 млрд руб., а шаг понижения составлял 608,2 млн руб. До торгов допустили две компании — санкт-петербургское ООО и «Паландер» из Черкесска. Спустя два часа аукциона первая организация дошла до цены отсечения, и ее объявили победителем.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2023 году. Учредителем и генеральным директором является Тимофей Белов. Компании принадлежит национализированное ООО «Отельстрой» (отель Radisson Blu), которым ранее владел Михаил Юревич. Организацию продали за 1,34 млрд руб. при старте в 994 млн руб. Выручка ООО из северной столицы в 2025 году составила 50 млн руб., чистая прибыль — 4,6 млн руб.

ООО «Паландер» зарегистрировано в Карачаево-Черкесской Республике в 2022 году. Учредителем является производственно-торговая компания «Эталон», генеральным директором — Кирилл Муравейко. Выручка организации за 2025 год составила 4,4 млн руб., чистый убыток — 191 тыс. руб.

Одновременно продать две компании бывшего главы региона уже пытались в конце июля, но по обычной системе аукциона. Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия участников. На данный момент из активов Михаила Юревича ТРК «Урал» выкуплен челябинским ООО «Профнедвижимость», связанным с семьей экс-депутата заксобрания региона Игоря Свеженцева. Магазин «Школьник» («Новая планета») перешел структурам, близким к основателям федеральной сети «Золотое яблоко».

Виталина Ярховска