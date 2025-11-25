Вице-губернатор вложился в грузоперевозки

Как стало известно “Ъ”, у Владимира Окунева, с 2020 года являвшегося министром транспорта, а потом и вице-губернатором Ростовской области, сотрудники Генпрокуратуры обнаружили 37 грузовых седельных тягачей и полуприцепов. Незаконно занимаясь автобизнесом вместе со своим заместителем, чиновник, по версии надзора, стал обладателем многомиллионного состояния, которое было вложено в недвижимость, в том числе в элитное жилье в Москве.

В Гагаринский райсуд Москвы Генпрокуратурой подан антикоррупционный иск, ответчиками по которому выступают Владимир Окунев, его бывший заместитель Светлана Шаповалова и их многочисленные родственники, а также доверенные лица.

О подозрительных активах ответчиков прокуроры узнали, надзирая за расследованием МВД уголовного дела по факту картельного сговора между государственным унитарным предприятием Ростовской области «Ростовавтодор» и ООО «Строитель» при участии в закупочных процедурах.

Владимир Окунев с 1993 года работал на различных должностях в строительных и дорожно-транспортных организациях Ростовской области. Возглавлял АО «Ростовавтодор», с конца 2020 года являлся министром транспорта Ростовской области, а с ноября 2021 года по апрель 2024 года совмещал эту должность с постом заместителя губернатора региона. С 2009 по 2024 год его официальный доход составил 41,5 млн руб. Супруга Светлана заработала 11 млн руб., а дочери Юлиана и Дарья — 1,5 млн руб. и 26 тыс. руб. соответственно. Таким образом, совокупный доход семьи составил 54,6 млн руб., с которого был выплачен налог в размере 13%.

Кроме того, установил надзор, данные лица имели доход от сдачи в аренду машин, сделок купли-продажи недвижимого и движимого имущества, который не может быть признан законным, так как получен от деятельности господина Окунева «в нарушение установленных антикоррупционных запретов». Составил же он на порядок больше — 219,4 млн руб.

Госпожа Шаповалова с 2008 по 2021 год была главбухом и финдиректором «Ростовавтодор», а затем до 2024 года — замминистра транспорта Ростовской области, получив легально 23,2 млн руб. Ее супруг заработал 15 млн руб., а сын — 168 тыс. руб. Теневые же операции принесли женщине, по данным Генпрокуратуры, 212 млн руб.

В ходе проверки было установлено, что на госслужбе Владимир Окунев и Светлана Шаповалова, не соблюдая антикоррупционные запреты и ограничения, приобретали имущество, стоимость которого превышала их законные доходы, а также лично и через подконтрольных доверенных лиц неправомерно участвовали в бизнесе.

В 2016 году они создали ООО «Транснеруд-Юг» и ООО «Строитель», оформив компании на родственников. После этого приобрели на неподтвержденные доходы 37 грузовых седельных тягачей, в том числе MAN и прицепы WIELTON, которые зарегистрировали на себя и своих родных и сдавали в аренду «Транснеруд-Юг» и «Строитель». В последующем, используя свой статус, обеспечили участие и победу компаний в государственных и муниципальных закупках, в том числе проводимых «Ростовавтодором».

Став министром и замгубернатора, господин Окунев продолжил контролировать и развивать автобизнес, а госпожа Шаповалова ему помогать, считает надзор. После увольнения с госслужбы они «продали сформированные коррупционным путем активы в автодорожной отрасли». В конце прошлого года «Транснеруд-Юг» и «Строитель» были ликвидированы.

Полученные же от незаконной предпринимательской деятельности и продажи грузовиков средства были вложены в коммерческую и жилую недвижимость, которая продолжала приносить неплохие доходы теневикам.

В результате за более чем четырнадцатилетний период замещения публично значимых должностей господами Окуневым и Шаповаловой, а также их родственниками и доверенными лицами были приобретены 64 объекта движимого и недвижимого имущества общей стоимостью 369 291 577 руб. Среди них, например, оказались квартиры и машино-места не только в ростовских, но и в престижных столичных ЖК — Freedom и Well House, различные автомобили от Mercedes и Toyota Land Cruiser Prado до Mini Сooper.

Часть активов фигурантами иска уже продана. Как считает Генпрокуратура, «имущество ответчиков подлежит изъятию в целом, независимо от того, в какой части затраты на его приобретение могли быть произведены на законные доходы». Помимо движимых и недвижимых активов, надзор хочет взыскать с экс-чиновников 85 млн руб. за имущество коррупционного происхождения, от которого они успели избавиться.

Николай Сергеев