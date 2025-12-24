У бывшего ростовского замгубернатора Окунева изъяли имущество

Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему заместителю губернатора Ростовской области Владимиру Окуневу и его заместителю Светлане Шаповаловой об изъятии в доход государства имущества, полученного коррупционным путем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что господин Окунев, который с 2020 года занимал должность министра транспорта, приобрел более 30 грузовых седельных тягачей и полуприцепов. В иске Генпрокуратуры сообщалось, что он незаконно занимался автобизнесом совместно с госпожой Шаповаловой. Полученное состояние он вложил в недвижимость, в том числе в элитное жилье в Москве. Компании и транспортные средства были зарегистрированы на родственников, не имевших финансовых возможностей для их покупки, отмечается в иске.

В ноябре Генпрокуратура потребовала национализировать имущество бывших чиновников и связанных с Окуневым лиц. Суд удовлетворил поданный иск и обратил в доход государства 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области. В их числе пять квартир в элитных жилых комплексах, 25 грузовых и премиальных транспортных средств более чем на 600 млн руб. С господина Окунева также взыскали более 100 млн руб., эквивалентных проданному имуществу.

