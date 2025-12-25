Экс-замгубернатора Ростовской области разыскивают по делу о превышении полномочий

Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области заочно предъявило обвинение бывшему заместителю губернатора региона Владимиру Окуневу в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Господину Окуневу инкриминируют преступления предусмотренные п. "в" ч. 3 ст. 286, п. "а", "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ (превышение должностных полномочий, ограничение конкуренции). По версии следствия, занимая пост директора государственного унитарного предприятия, он через доверенных лиц фактически контролировал конкурирующую компанию на рынке дорожных услуг. Деятельность организации включала строительство, ремонт и обслуживание автомобильных дорог.

Таким образом экс-чиновник обеспечил заключение антиконкурентного соглашения между предприятиями, что нарушило принципы честной конкуренции в отрасли.

В настоящее время Владимир Окунев находится в розыске. Правоохранительные органы рассматривают возможность его заочного ареста в рамках расследования уголовного дела. Дело расследует второй отдел по особо важным делам следственного управления, который специализируется на преступлениях против государственной власти и в экономической сфере.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что у Владимира Окунева, с 2020 года являвшегося министром транспорта, а потом и вице-губернатором Ростовской области, сотрудники Генпрокуратуры обнаружили 37 грузовых седельных тягачей и полуприцепов. Незаконно занимаясь автобизнесом вместе со своим заместителем, чиновник, по версии надзора, стал обладателем многомиллионного состояния, которое было вложено в недвижимость, в том числе в элитное жилье в Москве.

Валентина Любашенко