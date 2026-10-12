Суд приостановил банкротство белгородского завода стальных конструкций

По этому делу суд в августе 2026 года уже ввел обеспечительные меры и приостановил действие оспариваемого акта налогового органа. Необходимость защиты активов была вызвана тем, что налоговики начали процедуру принудительного взыскания. Тогда ведомство уже заблокировало счета завода, открыло исполнительное производство на остаток задолженности в 73,5 млн руб. и пыталось обратить взыскание на заложенное имущество. Суд согласился, что списание всех средств и заморозка счетов парализуют хозяйственную деятельность завода и расчеты с контрагентами. Опираясь на это, арбитраж счел невозможным рассматривать иск о банкротстве до тех пор, пока законность самих налоговых претензий не будет подтверждена окончательным судебным актом. Следующее заседание по этому делу состоится 11 ноября.