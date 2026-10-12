Суд приостановил банкротство белгородского завода стальных конструкций
12.10.2026, 10:05
Арбитражный суд Белгородской области приостановил производство по делу о банкротстве ООО «Белгородский завод стальных конструкций». Процедура была инициирована Федеральной налоговой службой (ФНС) в лице межрайонной инспекции ФНС №20 по Саратовской области с суммой требований 74,6 млн руб. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.
Суд удовлетворил ходатайство должника, решив отложить рассмотрение банкротного заявления до вынесения решения по параллельному разбирательству между заводом и региональным управлением ФНС. В рамках отдельного спора предприятие оспаривает решение налоговиков от мая 2025 года, вынесенное по итогам выездной проверки. Ведомство доначислило компании 41,6 млн руб. недоимки (21,1 млн руб. по НДС и 20,5 млн руб. по налогу на прибыль), 25,4 млн руб. пеней, а также выписало штраф на сумму 3,5 млн руб.
По этому делу суд в августе 2026 года уже ввел обеспечительные меры и приостановил действие оспариваемого акта налогового органа. Необходимость защиты активов была вызвана тем, что налоговики начали процедуру принудительного взыскания. Тогда ведомство уже заблокировало счета завода, открыло исполнительное производство на остаток задолженности в 73,5 млн руб. и пыталось обратить взыскание на заложенное имущество. Суд согласился, что списание всех средств и заморозка счетов парализуют хозяйственную деятельность завода и расчеты с контрагентами. Опираясь на это, арбитраж счел невозможным рассматривать иск о банкротстве до тех пор, пока законность самих налоговых претензий не будет подтверждена окончательным судебным актом. Следующее заседание по этому делу состоится 11 ноября.
Заявление о признании производителя металлоконструкций несостоятельным межрайонная инспекция ФНС №20 по Саратовской области направила в августе 2026 года, сославшись на просрочку по выплате 74,6 млн руб. свыше трех месяцев.
По данным Rusprofile, ООО «Белгородский завод стальных конструкций» зарегистрировано в Белгороде в октябре 2015 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Единственным владельцем и директором выступает Станислав Брижаченко. В 2025 году выручка предприятия составила 17 млн руб., убыток — 4,1 млн руб.
На прошлой неделе стало известно, что Арбитражный суд Курской области приостановил производство по иску «Управления капитального строительства Курской области» к АО «Корпорация развития Курской области». Сумма финансовых претензий составляет 717,4 млн руб. Причины приостановки процесса не разглашаются.