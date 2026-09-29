Песков: Россия продолжает СВО из-за отсутствия здравых голосов на Западе

Иностранные государства вовлечены в боевые действия против России, улучшения ситуации пока не предвидится, поэтому ВС РФ вынуждены продолжать СВО. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы никаких здравых голосов в пользу диалога и в пользу исправления ситуации не видим, что делает необходимым наше последовательное проведение специальной военной операции», — сказал пресс-секретарь. По его словам, продолжение СВО позволит «на 100% обеспечить наши национальные интересы».

Заявление прозвучало после заданного журналистами вопроса о введении внешнего управления в работающих в стране западных компаниях. Господин Песков заверил, что соответствующие указы президента не направлены на смену собственников таких компаний.