Песков: Россия продолжает СВО из-за отсутствия здравых голосов на Западе
Иностранные государства вовлечены в боевые действия против России, улучшения ситуации пока не предвидится, поэтому ВС РФ вынуждены продолжать СВО. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы никаких здравых голосов в пользу диалога и в пользу исправления ситуации не видим, что делает необходимым наше последовательное проведение специальной военной операции», — сказал пресс-секретарь. По его словам, продолжение СВО позволит «на 100% обеспечить наши национальные интересы».
Заявление прозвучало после заданного журналистами вопроса о введении внешнего управления в работающих в стране западных компаниях. Господин Песков заверил, что соответствующие указы президента не направлены на смену собственников таких компаний.
В официальной логике Кремля переговоры не исключены, но возможны лишь вокруг выполнения условий Москвы; в сентябре 2022 года Дмитрий Песков говорил, что эти условия остаются прежними. В июле 2023 года он связывал завершение боевых действий с достижением всех поставленных Россией целей, заявляя, что политико-дипломатические средства на тот момент недоступны из-за позиции Киева и Вашингтона.
Российские власти в июле 2024 года относили к стамбульским условиям отказ Украины от вступления в НАТО и разработки ядерного оружия. Взамен Киев рассчитывал на международные гарантии безопасности. В этой конструкции обеспечение национальных интересов означает достижение заявленных Москвой целей, а переговоры — обсуждение порядка выполнения ее условий.