С начала года в ЯНАО расселили свыше 100 тыс. кв. м аварийного жилья

Больше всего аварийного жилья было расселено в Ноябрьске — более 26 тыс. кв. м. За ним следуют Салехард (17 тыс. кв. м) и Губкинский (15 тыс. кв. м). Достичь этих результатов удалось благодаря действию на Ямале трех собственных механизмов расселения аварийного жилфонда, которые дополняют возможности федерального механизма.