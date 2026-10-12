С начала года в ЯНАО расселили свыше 100 тыс. кв. м аварийного жилья
12.10.2026, 09:36
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за первые три квартала 2026 года 107 тыс. кв. м аварийного жилья, сообщили в окружном правительстве. Выполнение годового плана Минстроя России регионом составило 160%.
Больше всего аварийного жилья было расселено в Ноябрьске — более 26 тыс. кв. м. За ним следуют Салехард (17 тыс. кв. м) и Губкинский (15 тыс. кв. м). Достичь этих результатов удалось благодаря действию на Ямале трех собственных механизмов расселения аварийного жилфонда, которые дополняют возможности федерального механизма.
Напомним, Ямал занял второе место среди регионов России по расселению в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). По ней было расселено 74 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья.