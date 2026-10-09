Свердловская область и Ямал стали лидерами РФ в расселении по КРТ

Всего в России расселение непригодного для проживания жилищного фонда в рамках КРТ ведется в 37 регионах. Благодаря этому порядка 26,88 тыс. человек смогли получить новое жилье, а общая площадь расселенных домов составила 465,66 тыс. кв. м. По проектам КРТ введено в эксплуатацию 5,5 млн кв. м недвижимости, из них более 4,6 млн кв. м — жилье.