Свердловская область и Ямал стали лидерами РФ в расселении по КРТ
09.10.2026, 10:44
Лидерами расселения в России в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) стали сразу три региона Уральского федерального округа (УрФО), следует из данных правительства страны. Этот инструмент обновления городской застройки работает с 2021 года.
По информации гендиректора Фонда развития территорий Василия Купызина, абсолютным лидером стала Свердловская область — в регионе объем расселенного жилья достиг 170 тыс. кв. м. За ней следует Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) с 74 тыс. кв. м. Пятую строчку рейтинга заняла Тюменская область с 40 тыс. кв. м — ее опередили Архангельская область и Пермский край.
Всего в России расселение непригодного для проживания жилищного фонда в рамках КРТ ведется в 37 регионах. Благодаря этому порядка 26,88 тыс. человек смогли получить новое жилье, а общая площадь расселенных домов составила 465,66 тыс. кв. м. По проектам КРТ введено в эксплуатацию 5,5 млн кв. м недвижимости, из них более 4,6 млн кв. м — жилье.