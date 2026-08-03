Министр труда Германии назвала ситуацию с бюджетом страны катастрофической

Министр труда Германии Бербель Бас назвала ситуацию с немецким бюджетом катастрофической. Она связала это с боевыми конфликтами в мире и утратой лидирующих позиций в технологической сфере.

«У нас катастрофическая бюджетная ситуация… И это то, что вообще упускается из виду — что у нас идут войны, влияющие на нашу экономику. Что мы технологически больше не лидируем во многих сферах. Нас обогнали Китай и другие страны»,— сказала госпожа Бас в интервью телеканалу ZDF.

Госпожа Бас призвала инвестировать в «сферы будущего» и снижать бюрократическую нагрузку. «Я считаю, люди должны сначала снова обрести уверенность в том, что их рабочие места и их существование в безопасности»,— сказала она.

Министр труда добавила, что подобные условия не зависели от действий правящей партии СДПГ. По ее словам, в случае успеха на выборах в Бундестаг в 2025 году крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) столкнулась бы с тем же.