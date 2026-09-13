Канцлер на вылет

Спустя неделю после выборов в Саксонии-Анхальт и за неделю до выборов в земле Мекленбург—Передняя Померания и в Берлине канцлер ФРГ Фридрих Мерц остался наедине со своим желанием удержаться в кресле любой ценой. Его собственная партия саботирует его решения в Бундестаге, а главные конкуренты уже вступили в борьбу за его пост. Партнеры по коалиции, социал-демократы, тоже не собираются вступаться за Мерца. Если дело дойдет до смены канцлера, решающим станет вопрос, согласятся ли они на этот сценарий или же покинут коалицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

После оглушительной победы «Альтернативы для Германии» канцлер ФРГ Фридрих Мерц потерял почву под ногами. Хотя он и заявил об отказе покидать свой пост, его однопартийцы, партнеры по блоку из Христианско-социального союза (ХСС) и партнеры по коалиции социал-демократы (СДПГ) не разделяют его настрой. Немецкая газета Bild заглянула за кулисы партийной жизни и восстановила картину того, что происходит вокруг канцлера. Картина эта для Мерца выглядит удручающе.

Прежде всего, изначально непопулярный Мерц, рейтинг одобрения которого большую часть этого года колебался в районе 15%, а затем опустился еще ниже, уже официально заклеймен как лидер, не имеющий поддержки населения. А вместо прозвища «канцлер иностранных дел» к нему приклеилось новое — «канцлер разочарований». В своей собственной Христианско-демократической партии (ХДС) он тоже потерял поддержку. На экстренную встречу глав федеральных земель — членов ХДС из восьми человек явился только один — премьер-министр Шлезвиг-Гольштейна Даниэль Гюнтер, которого трудно заподозрить в симпатиях к канцлеру. В Бундестаге фракцией ХДС/ХСС за прошедшую неделю были заблокированы или отменены несколько инициатив Мерца. Внутри самой ХДС активно распространяется 13-страничный документ о создании правительства меньшинства без социал-демократов.

На младшего партнера по коалиции обижены как сам Мерц, так и члены его партии. Канцлер, по данным Bild, убежден, что сопредседатели СДПГ Ларс Клингбайль и Бербель Бас оставили его один на один с проблемами. Они не согласились с предложением Мерца экстренно запустить реформы, что тот счел ударом лично по нему, а в ХДС склонны списывать неудачи правительства на несговорчивость младшего партнера по коалиции. Однако сценарий, по которому ХДС/ХСС решит пойти по пути правительства меньшинства, пока кажется маловероятным: у фракции ХДС/ХСС 197 мандатов, а для принятия законопроектов требуется большинство в 369 голосов.

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В какой-то мере идея править без СДПГ может быть заманчивой: у депутатов Бундестага не хватит голосов для смещения правительства из-за отказа других оппозиционных сил сотрудничать с «Альтернативой для Германии». Однако самому Мерцу или его сменщику придется постоянно искать ситуативные союзы для принятия необходимых решений. И принятие бюджета страны на 2027 год может стать критическим моментом, который правительство меньшинства просто не переживет.

Более вероятен сценарий попытки смены канцлера. Еще в начале недели главным претендентом на этот пост называли премьера Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста. Теперь добавилось новое имя.

Потенциальным канцлером называют и премьер-министра Баварии, лидера ХСС Маркуса Зёдера. За последние годы его неоднократно упоминали как претендента на высший пост в стране, но в итоге Зёдер каждый раз оказывался за бортом. Он наиболее популярный политик среди ХДС/ХСС, его рейтинг более чем на 10% выше, чем у Вюста. Однако кандидат из Баварии — редкий случай в истории: главы баварского правительства дважды претендовали на пост канцлера, и оба раза неудачно. К тому же Зёдер вряд ли согласится на роль человека, который будет стоять на капитанском мостике тонущего корабля. 13 сентября он публично поддержал Мерца, однако дал понять, что не будет вмешиваться, если смену канцлера инициирует сама ХДС. По данным Bild, и Вюст, и Зёдер сейчас мобилизуют сторонников на случай, если их кандидатуры будут выставлены на голосование. Но у каждого из них много противников. Мерц надеется, что оба политика переключат свое внимание друг на друга, что в итоге позволит ему остаться у власти.

Из сценариев и планов консерваторов выпало одно ключевое звено — позиция самих социал-демократов относительно будущего коалиции. Выборы 20 сентября в Мекленбурге—Передней Померании станут для партии моментом истины. Если «Альтернатива для Германии» победит с внушительным результатом (ее рейтинг в этой федеральной земле сейчас составляет 38%), это станет настоящим ударом для СДПГ. Социал-демократ Мануэла Швезиг много лет возглавляла там земельное правительство и может оказать достойное сопротивление правым. Но если она проиграет, то перед партией встанет вопрос политического выживания. И для нее сценарий выхода из коалиции окажется менее болезненным, чем согласие на смену канцлера в союзе, который, по мнению многих социал-демократов, ведет партию по пути политического забвения.

Вероника Вишнякова