Рособрнадзор прокомментировал идею Фурсенко усложнить ЕГЭ

Рособрнадзор отказался целенаправленно усложнять задания ЕГЭ. Содержание материалов строго соответствует образовательным стандартам и школьной программе, заявили «РИА Новости» в ведомстве. Помощник президента России Андрей Фурсенко ранее предлагал изменить формат экзамена в связи с увеличением количества выпускников, сдавших его на максимальный балл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России Андрей Фурсенко

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Помощник президента России Андрей Фурсенко

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Рособрнадзор не ставит перед собой задачу усложнения содержания ЕГЭ», — сказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что ЕГЭ служит двум целям: проведению итоговой аттестации и дифференциации абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения. Особое внимание уделено различиям в уровнях изучения предметов, кроме русского языка, где обучение ведется как на базовом, так и на углубленном уровне. Экзаменационные материалы учитывают эту ситуацию: часть вопросов ориентирована на программу базовой подготовки, другая — на углубленную.