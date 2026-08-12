Рособрнадзор прокомментировал идею Фурсенко усложнить ЕГЭ
В Рособрнадзоре отказались целенаправленно усложнять задания ЕГЭ
Рособрнадзор отказался целенаправленно усложнять задания ЕГЭ. Содержание материалов строго соответствует образовательным стандартам и школьной программе, заявили «РИА Новости» в ведомстве. Помощник президента России Андрей Фурсенко ранее предлагал изменить формат экзамена в связи с увеличением количества выпускников, сдавших его на максимальный балл.
Помощник президента России Андрей Фурсенко
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
«Рособрнадзор не ставит перед собой задачу усложнения содержания ЕГЭ», — сказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что ЕГЭ служит двум целям: проведению итоговой аттестации и дифференциации абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения. Особое внимание уделено различиям в уровнях изучения предметов, кроме русского языка, где обучение ведется как на базовом, так и на углубленном уровне. Экзаменационные материалы учитывают эту ситуацию: часть вопросов ориентирована на программу базовой подготовки, другая — на углубленную.
Помощник президента России Андрей Фурсенко в августе 2026 года предложил усложнить Единый государственный экзамен (ЕГЭ), поскольку рост числа выпускников, получающих максимальные баллы, затрудняет конкурс при поступлении в университеты. Он отметил, что снижение среднего балла будет отражать усложнение экзаменационных заданий, а не падение качества знаний.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев 21 мая 2026 года сообщил, что с 2013 года в ЕГЭ изменилось около 80% содержания и подходов к проведению, при этом ведомство планирует дальнейшие изменения, чтобы «идти в ногу со временем». По его мнению, экзамену требуется ребрендинг из-за сложившихся вокруг него стереотипов. Однако он подчеркнул 11 марта 2026 года, что реформа высшего образования не повлияет на процедуру проведения ЕГЭ, который продолжит использоваться как инструмент проверки знаний и отбора абитуриентов.