Минпросвещения не будет усложнять ЕГЭ в 2027 году

Минпросвещения России не планирует усложнять или серьезно менять задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026/27 учебном году. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов на всероссийском педагогическом августовском совещании.

«Никаких серьезных изменений, усложнений, либо легче сделать ЕГЭ, не будет»,— уточнил господин Кравцов (цитата по «РИА Новости»). Экзамены будут проходить в соответствии с приказом Минпросвещения № 704 и утвержденными на федеральном уровне учебными программами.

11 августа помощник президента России, бывший министр образования Андрей Фурсенко заявил о необходимости усложнить ЕГЭ. По его словам, возросшее число выпускников с максимальными баллами осложняет конкурс при поступлении в вузы. В Рособрнадзоре целенаправленно усложнять экзамены отказались.