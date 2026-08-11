Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ

Помощник президента России, бывший министр образования Андрей Фурсенко заявил о необходимости усложнить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Такое решение связано с ростом числа выпускников, получающих максимальные баллы, что осложняет конкурс при поступлении в университеты.

«Если возникает большое количество стобалльников, надо менять ЕГЭ. И не надо бояться, что средний балл уменьшится»,— отметил господин Фурсенко в интервью корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву. По его словам, цель таких изменений — точнее определить уровень знаний абитуриентов и выявить тех, «кто из ребят действительно лучше всех».

Он также отметил, что подобная ситуация складывается с олимпиадами. Их слишком много, и механизм поступления через олимпиады во многом девальвировался. По мнению помощника президента, значительную часть олимпиад следует сократить, а задания сделать сложнее.

Господин Фурсенко подчеркнул, что снижение среднего балла не означает падения качества знаний, а отражает усложнение экзаменационных заданий. При этом он не боится негативной реакции родителей. «Сейчас они разве не недовольны, когда даже 300 баллов не всегда дают возможность поступить в вуз из-за высокой конкуренции?» — сказал он.