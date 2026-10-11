В Рыбинске возобновляют работу две котельные
12.10.2026, 02:27
ГП «Яроблводоканал» приступило к заполнению систем отопления от котельных «Веретье» и «Бабушкина» в Рыбинске. С понедельника, 12 октября, они начнут работать с соблюдением температурно-гидравлического режима, сообщил глава города Дмитрий Рудаков.
Котельные приостановили работу 9 октября до 12 октября включительно для проведения пусконаладочных работ. На это время часть города осталась без отопления и горячей воды.
По словам Дмитрия Рудакова, в 2025 году на котельной «Веретье» впервые за 25 лет капитально отремонтировали котел. В этом году работы продолжили еще на двух котлах. Теперь на котельной будут работать три новых агрегата.
«Одномоментно переломить ситуацию, которая складывалась десятилетиями, сложно. Поэтапно приводим теплохозяйство в порядок. Впереди еще много работы»,— написал Дмитрий Рудаков.