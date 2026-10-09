Две котельные в Рыбинске приостановили работу до 12 октября
09.10.2026, 11:18
В Рыбинске до 12 октября включительно остановили котельные «Веретье» и «Бабушкина». Причиной стали пусконаладочные работы, сообщила администрация города в «Максе». Временно без отопления и горячей воды останется часть города.
В Большом Селе тем временем возобновила работу центральная котельная, вышедшая из строя несколькими днями ранее. По данным «Яроблводоканала», теплоноситель подается в штатном режиме.
При этом на улице Полевой в Большом Селе 9 октября запланирован ремонт тепловой сети. На время работ отопление в нескольких домах может отсутствовать.