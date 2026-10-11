В Ярославле изменили маршруты автобусов из-за перекрытия Московского проспекта
11.10.2026, 23:13
В Ярославле автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно направили в объезд через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в «Максе».
Также организованы укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте. Изменения в маршруты общественного транспорта вводятся оперативно с учетом действующих ограничений.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли 11 октября из-за беспилотной опасности. Ограничения действуют от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Водителям рекомендовали воздержаться от поездок в этом направлении или выбирать объездные маршруты.