В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за беспилотной опасности
11.10.2026, 22:33
В Ярославле ограничили движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы. Об этом сообщает губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Проезд перекрыт от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, сообщили региональные власти.
Водителям рекомендуют воздержаться от поездок в этом направлении либо выбирать объездные маршруты.
Подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. Жителей просят дождаться официального сигнала об отмене режима «Беспилотная опасность».