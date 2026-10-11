В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за беспилотной опасности

В Ярославле ограничили движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы. Об этом сообщает губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Проезд перекрыт от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, сообщили региональные власти.