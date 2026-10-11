Удары по ЦОДам «Яндекса» могут привести к подорожанию «железа» и облачных услуг
11.10.2026, 20:25
За последние несколько дней беспилотники нарушили работу трех ЦОД «Яндекса». Это привело к масштабным сбоям в сервисах компании и ее облачных партнеров. Другие операторы ЦОД уже начали закупать оборудование для защиты от атак БПЛА, что может привести к росту цен на облачные услуги.
По словам собеседника “Ъ” на ИТ-рынке, сейчас «Яндекс» приостановил резервирование мощностей для других компаний, «чтобы сохранить для себя». Источник “Ъ” на ИТ-рынке считает, что сроки поставки оборудования для замены составляют до шести месяцев. Опрошенные “Ъ” участники рынка оборудования полагают, что компания начнет закупку по разным каналам, включая иностранные, чтобы быстрее восполнить потери, и цены на «железо» краткосрочно вырастут.
Собеседник “Ъ” на рынке ЦОД также знает, что некоторые игроки уже начали закупать оборудование для защиты от атак БПЛА: «Требования достаточно расплывчатые, поэтому каждый реализует в силу своего понимания и финансовых возможностей». «Яндексу» предстоит замещать выбывшие мощности на самом дорогом рынке за последние годы, говорит эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский: «Это ударит по капитальным затратам и с некоторым запозданием по цене облачных услуг для клиентов».