Удары по ЦОДам «Яндекса» могут привести к подорожанию «железа» и облачных услуг

Собеседник “Ъ” на рынке ЦОД также знает, что некоторые игроки уже начали закупать оборудование для защиты от атак БПЛА: «Требования достаточно расплывчатые, поэтому каждый реализует в силу своего понимания и финансовых возможностей». «Яндексу» предстоит замещать выбывшие мощности на самом дорогом рынке за последние годы, говорит эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский: «Это ударит по капитальным затратам и с некоторым запозданием по цене облачных услуг для клиентов».