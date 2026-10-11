Власти могут ввести мораторий на обнуление демпфера по дизтопливу
11.10.2026, 19:52
Как стало известно “Ъ”, правительство может ввести мораторий на обнуление демпферных выплат по дизтопливу, происходящее при превышении оптовых цен над индикативными на 30%. Мера рассматривается в условиях частичного открытия экспорта и может служить страховкой нефтекомпаний, несущих расходы на ремонты НПЗ. Но при этом давление на ценообразование на внутреннем рынке может возрасти, предупреждают эксперты.
Минэнерго, ФАС, Минфину и Минэкономики поручено совместно с нефтекомпаниями проработать целесообразность введения моратория на обнуление демпферных выплат по дизтопливу. Об этом сказано в протоколе (есть у “Ъ”) совещания о ситуации на топливном рынке от 21 сентября у вице-премьера Александра Новака. “Ъ” направил вопросы в министерства, ФАС и аппарат вице-премьера.
Правительство выплачивает демпфер как субсидию нефтекомпаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо, если экспортная цена выше внутрироссийской. Но если средние за месяц оптовые цены бензина АИ-92 и дизтоплива превышают индикативные на 20% и 30% соответственно, выплаты за месяц обнуляются. По данным ФАС, в 2026 году ближе всего к порогу обнуления (76,63 тыс. руб. за тонну) оптовая стоимость дизтоплива была в августе — 75,07 тыс. руб. за тонну. В сентябре цена снизилась на 9,8%, до 67,73 тыс. руб. за тонну. В 2025 году из-за роста биржевых цен нефтекомпании лишились выплат по бензиновому демпферу за август. После этого с 1 октября по 1 мая 2026 года был введен мораторий на обнуление демпфера на бензин и дизтопливо.