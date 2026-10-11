Власти могут ввести мораторий на обнуление демпфера по дизтопливу

Правительство выплачивает демпфер как субсидию нефтекомпаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо, если экспортная цена выше внутрироссийской. Но если средние за месяц оптовые цены бензина АИ-92 и дизтоплива превышают индикативные на 20% и 30% соответственно, выплаты за месяц обнуляются. По данным ФАС, в 2026 году ближе всего к порогу обнуления (76,63 тыс. руб. за тонну) оптовая стоимость дизтоплива была в августе — 75,07 тыс. руб. за тонну. В сентябре цена снизилась на 9,8%, до 67,73 тыс. руб. за тонну. В 2025 году из-за роста биржевых цен нефтекомпании лишились выплат по бензиновому демпферу за август. После этого с 1 октября по 1 мая 2026 года был введен мораторий на обнуление демпфера на бензин и дизтопливо.