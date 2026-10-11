Чжэн Циньвэнь обыграла Мирру Андрееву в финале China Open

Занимая перед началом China Open лишь 54-е место в мировой классификации и попав в список его участниц лишь благодаря wild card, Чжэн Циньвэнь тем не менее выглядела для Мирры Андреевой едва ли не самой серьезной соперницей за последние десять дней. Нынешнее положение в рейтинге WTA не соответствовало реальному уровню и потенциалу теннисистки, которая два года назад выиграла Олимпиаду в Париже, дошла до финала итогового турнира WTA Finals и стала пятой ракеткой мира, а в прошлом сезоне после Wimbledon была вынуждена лечь на операцию по поводу травмы локтя.