Чжэн Циньвэнь обыграла Мирру Андрееву в финале China Open
11.10.2026, 19:32
В решающем матче China Open, завершившегося в Пекине турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $9,4 млн, Чжэн Циньвэнь в двух сетах переиграла Мирру Андрееву.
Занимая перед началом China Open лишь 54-е место в мировой классификации и попав в список его участниц лишь благодаря wild card, Чжэн Циньвэнь тем не менее выглядела для Мирры Андреевой едва ли не самой серьезной соперницей за последние десять дней. Нынешнее положение в рейтинге WTA не соответствовало реальному уровню и потенциалу теннисистки, которая два года назад выиграла Олимпиаду в Париже, дошла до финала итогового турнира WTA Finals и стала пятой ракеткой мира, а в прошлом сезоне после Wimbledon была вынуждена лечь на операцию по поводу травмы локтя.
То, что Чжэн Циньвэнь в полном порядке, стало ясно еще месяц назад на Открытом чемпионате США, где она прошла квалификацию, затем добралась до четвертьфинала и лишь в трех партиях уступила будущей победительнице Елене Рыбакиной. При этом отличительной чертой китаянки являются явные игровые перепады. По ходу одного матча она может выдавать как блестящие, так и провальные отрезки.